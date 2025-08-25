דיווח בתימן: 6 נהרגו בתקיפות, עשרות נפצעו | כל העדכונים
בעזה טוענים כי במהלך הלילה אירעו פיצוצים אדירים עקב פיצוץ רובוטים ממולכדים בצפון הרצועה • שגריר ארה"ב בישראל האקבי: "תושבי עזה אוהבים את ארצות הברית ושונאים את חמאס" • כל העדכונים מהיום ה-689 למלחמה
היום ה-689 למלחמה: בתימן דיווחו היום (שני) כי לפחות שישה נהרגו ועוד 86 נפצעו בעקבות התקיפות בצנעא אתמול. בעזה טוענים כי במהלך הלילה אירעו פיצוצים אדירים עקב פיצוץ רובוטים ממולכדים בצפון הרצועה. שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי: "תושבי עזה אוהבים את ארצות הברית ושונאים את חמאס"
דיווח ערבי: צה"ל פועל בעיירה דיר אל-ע'וסון, מצפון לטול כרם ועצר נער פלסטיני (לינה עבד)
דיווח: צה"ל פעל במספר כפרים בקוניטרה, בחלק מהם נערכו חיפושים בבתים (לינה עבד)
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי: "תושבי עזה אוהבים את ארצות הברית ושונאים את חמאס, לכל עזתי שדיברתי איתו נרצח בן משפחה בידי חמאס" (מעיין רפאל)
דיווחים: במהלך הלילה אירעו פיצוצים אדירים עקב פיצוץ רובוטים ממולכדים בין בתים בג'באליה ובאזור א-זרקא בצפון הרצועה (לינה עבד)
התקיפות הישראליות בתימן: במדינה טוענים כי נהרגו שישה בני אדם ונפצעו 86 (לינה עבד)