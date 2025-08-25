דיווח בתימן: 6 נהרגו בתקיפות, עשרות נפצעו | כל העדכונים

בעזה טוענים כי במהלך הלילה אירעו פיצוצים אדירים עקב פיצוץ רובוטים ממולכדים בצפון הרצועה • שגריר ארה"ב בישראל האקבי: "תושבי עזה אוהבים את ארצות הברית ושונאים את חמאס" • כל העדכונים מהיום ה-689 למלחמה

