קשה לצפייה: פעילי חמאס מתעללים ויורים בעזתים

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (שני) באמצעות עמוד ה-X בשפה האנגלית, סדרת תיעודים חריגים המופצים בימים האחרונים ברשתות החברתיות בעזה, בהם חמושים ופעילי חמאס מכים, מתעללים ויורים בתושבים עזתים ברחבי הרצועה.

בתיעודים שמפרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, נראים תושבי הרצועה עוברים התעללות קשה. הם מופשטים מבגדיהם, מקבלים מכות והצפלות מאנשי ארגון הטרור וצועקים לעזרה.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן: "חמאס מגלם את תמצית הרוע. התיעודים הקשים ממחישים כיצד ארגון הטרור חמאס רודה באוכלוסייה, מתעלל באזרחים ומשתמש באלימות חסרת מעצורים נגד תושבים כדי לשמר את שלטונו המדמם ולבסס את כוחו. חמאס מוכיח פעם נוספת כי הוא אינו מייצג את תושבי עזה - אלא שולט בהם בכוח, בפחד ובאכזריות".

במהלך כל המלחמה נודע כי ארגון הטרור מתעלל בתושבי הרצועה, ואולם לפני כמה חודשים צה"ל פרסם תיעוד המוכיח התעללות קשה שמבצע חמאס באזרחים בעזה. התיעוד אותר על ידי כוחות צה"ל ושב"כ במהלך התמרון הקרקעי ברצועת עזה, ומוכיח התעללות קשה שמבצע הארגון באוכלוסייה האזרחית ברצועה.

"החומרים שאותרו חושפים את שיטת חמאס לחקירת אזרחים באופן אכזרי, תוך פגיעה בזכויות אדם ודיכוי שיטתי של תושבים החשודים בהתנגדות לשלטון הארגון". בתיעוד, שהופקד בידי גורמים בשירות הביטחון של חמאס, מוצגת פעילותו של מוצב 17 ברצועת עזה, המתוארך לשנים 2020-2018 לערך, אותר במהלך הלחימה ברצועה.

גם ל-i24NEWS נודע כי חמאס מפעיל עמוד טלגרם בשם "אימסאכ עמיל" (תפוס משת"פ) - 44 אלף עוקבים מקבלים עדכונים מסביב לשעון על הוצאות להורג ושיימינג לתושבים שלוקחים אוכל עצמאית.

בתוך הערוץ, תמונות רבות של "גנבים" (עזתים שמקבלים סיוע) ובו הם מוזהרים לפני הוצאה להורג; במקרים אחרים, נראה כיצד יורים להם ברגליים, ובחלק מההודעות אף תמונות של הוצאה להורג בעקבות לקיחת מזון מארגוני הסיוע הבינלאומיים.