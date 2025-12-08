מבנים צבאיים ומתחמי אימונים: צה"ל תקף הלילה בלבנון
צה"ל תקף במהלך הלילה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון • בין המטרות שהותקפו: מבנים צבאיים ומתחמי אימונים של כוח רד'ואן • דיווחים פלסטיניים: כוחות צה"ל נכנסו לאוניברסיטת ביר זית
צה"ל תקף הלילה (שלישי) מספר מטרות טרור של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון, בהן מתחמי אימונים ומבנים צבאיים של כוח רד'ואן. הבוקר חודשו התקיפות בלבנון, בכפר אל-עדייסה. על פי דיווחים פלסטיניים, כוחות צה"ל נכנסו לאוניברסיטת ביר זית מצפון לרמאללה. כל העדכונים.
דיווחים בלבנון: כוח ישראלי חדר למרכז העיירה אל-עדייסה בדרום לבנון ופוצץ בית סמוך לכיכר העירייה (הדר טבשי)
דיווחים פלסטיניים: כוחות צה"ל נכנסו לתוך אוניברסיטת ביר זית שמצפון לרמאללה. על פי דיווחים מצד האוניברסיטה, הפשיטה התבצעה משלוש כניסות שונות (הדר טבשי)
צה"ל: תקפנו מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון
חיל האוויר תקף הלילה תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במסגרת התקיפות הופצצו מתחם הכשרות ואימונים אשר שימש את יחידת כוח רד'ואן בארגון לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, כמו גם מבנים צבאיים ואתר שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל (אוריה קשת)