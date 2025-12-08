צה"ל: תקפנו מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון

חיל האוויר תקף הלילה תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במסגרת התקיפות הופצצו מתחם הכשרות ואימונים אשר שימש את יחידת כוח רד'ואן בארגון לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, כמו גם מבנים צבאיים ואתר שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל (אוריה קשת)