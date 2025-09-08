עופרי ביבס: "עוד מחבל הרוג לא יחזיר את תחושת הביטחון"

מומלצים -

עופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן, גיסתה של שירי ודודתם של אריאל וכפיר שנרצחו בשבי, פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (שני) בכנס החירום של "מועצת אוקטובר" ואמרה: "עוד מחבל הרוג לא יחזיר לנו את תחושת הביטחון. לא יחזיר את האמון בין האזרחים למדינה. לא יחדש את החוזה בין המדינה לאזרחיה".

"כמעט שנתיים חלפו, ואני שואלת את עצמי שוב ושוב, מנסה להבין אם ואיך יכולתי לפעול אחרת. מתוך תחושת אחריות - האם במעשי יכולתי להציל אותם? ואתה, ראש הממשלה, מה עם האחריות שלך? האם אתה שואל את עצמך איך יכולת לפעול אחרת?".

שני תמים - משמרת 101

הדברים נאמרו ברקע ההכנות לכיבוש העיר עזה והמגעים לעסקת חטופים ולסיום המלחמה. הבוקר הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי "החטופים נוטים למות - חייבים להגיע להסכם בקרוב". עם זאת, הוסיף כי "אנחנו עובדים על פיתרון שאולי יהיה מאוד טוב. אני לא יכול לספר על זה - אבל תשמעו על זה בקרוב מאוד".