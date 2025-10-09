לאחר כניסת ההסכם לתוקף: איך תיראה רצועת עזה?

הסכם טראמפ נכנס לתוקף - וישראל נכנסת עמו למציאות ביטחונית חדשה ברצועת עזה. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח דיווח הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי על המפות והאתגרים הביטחוניים של המצב החדש.

"הקו הצהוב" הוא קו הנסיגה בשלב הראשון של העסקה - אחורה, להחזקת כחמישי אחוזים משטח הרצועה. צה"ל ייסוג אליו בתוך 72 שעות לאחר אישור הממשלה וחזרת החטופים.

בואו נעשה זום אין ונבין על מה ישראל ויתרה במסגרת ההסכם:

נתחיל מדרום: ציר פילדלפי, גבול ההברחות והמנהרות עם מצרים, נשאר בידינו. צה"ל יחזיק פרימטר באורך שני קילומטרים. מרחק שישראל השתכנעה בֵּעבר שהוא מספיק כדי למנוע את ההברחות. גם החלקים המזרחיים של רפיח ואלו שקרובים לַגבול יישארו בידי ישראל.

נלך למרכז הרצועה: חמישית משטח עזה, שצה"ל לא תמרן בו עדיין. יש בו מערכת מנהרות פעילה וַחטיבת חמאס שלא הוכרעה. ההסכם מאפשר מרחב ביטחון של קילומטר וחצי בינו לבין גדר המערכת.

נעלה לסמל של שבעה באוקטובר - "קו בארי": ישראל מצליחה להגדיל את הפרימטר בעסקה, ולהציב עַמַדות בראש הרכס שהכניס את תושבי העוטף לטווח טילי הנ"ט. מנגד, היא תצטרך לוותר על ציר נצרים שביתר את הרצועה לשניים.

ובתוחמת הצפונית: צה"ל נַסוג מהעיר עזה ופותח את המצור מבלי לתמרן במרכזי הכובד של חמאס. אבל הוא ישאיר את לוחמיו בגבול ובשכונות הצפוניות. עדיין לא ברור האם עזתים יוכלו לחזור להריסות הבתים בג'באליה.

אז עד כמה ההסכם מאפשר לצה"ל לפעול נגד איומים? וּלחסל מחבלים? ומה יקרה כשחמאס ישגר שוב רקטה לַעוטף? במציאות הזו המבחן העליון של ההסכם יהיה חופש הפעולה של ישראל.