לקראת הפגישה עם טראמפ ובצל המגעים לסיום המלחמה: התנאים שהציב סמוטריץ' לנתניהו

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ פרסם היום (שני) הודעה לקראת פגישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - אשר תתעסק בין היתר בהסכם לסיום המלחמה בעזה. בדבריו פירט סמוטריץ' "קווים אדומים" לעסקה. החל מ-17:45 - משדר מיוחד לפסגת המנהיגים ב-i24NEWS, ערוץ 15 בשלט.

"לקח מרכזי מה- 7 לאוקטובר והמלחמה שאנו מנהלים מאז בכל הגזרות הוא שביטחון ישראל אינו מושג בהסכמים מדיניים שלא שווים את הנייר שהם כתובים עליו או בהתחייבויות וערבויות שלא מחזיקים מים וממשלים שמתחלפים, אלא במעשים, באחיזה שלנו בשטח ובאכיפה בלתי מתפשרת שתלויה אך ורק בצה"ל ובמערכת הביטחון שלנו", כתב סמוטריץ'.

"ולכן הקווים האדומים שהעברתי לראש הממשלה והבהרתי שהציונות הדתית לא תתפשר על פחות מהם, הם כדלקמן:

• יציאה אמיתית ומלאה של חמאס מעזה ופירוז מלא ואמיתי של כל תשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע.

• צה"ל יישאר לתמיד בפרימטר, לרבות ציר פילדלפי, ישמר חופש פעולה מבצעי מלא בכל שטחי הרצועה וימנע הברחות ויגן על ישובי הדרום. הוכח שלא ניתן לסמוך על אף אחד אחר מלבדנו בכדי למנוע הברחות והתחמשות מחודשת של ארגוני הטרור בעזה.

• לא תהיה שום מעורבות של הרש"פ בעזה, לא היום ולא בעתיד, לא במפורש ולא ברמז. מעורבות כזו כמוה כהודאה בשקר זיקתה של הרשות לעזה ושאיפתה להקים מדינת טרור בארץ ישראל, בעזה וביו"ש.

• בהמשך לכך, לא יהיה שום אזכור ולו ברמז למדינה פלסטינית שתסכן את קיומה של ישראל. הנשיא טראמפ הסביר עם כניסתו לתפקיד טוב יותר מכל אחד אחר עד כמה ישראל קטנה, כמו השפיץ של העט ביחס לשולחן הענק בחדר הסגלגל ועד כמה לא ניתן להגן עליה בגבולות צרים כאלה. את רעיון המדינה הפלשתינית צריך להוריד מהשולחן לתמיד ולא חלילה להחזיר אותו בדלת הראשית ולהעניק לו לגיטימציה רעיונית מסוכנת בממשלת ימין עם ממשל טראמפ האוהד. אם בארזים תיפול חלילה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר.

• לא תהיה שום מעורבות של קטאר בעזה. הגיע העת לשים סוף לצביעות ולדו-פרצויות של קטאר, שמעודדת ומממנת טרור ומחזיקה את אל-ג'זירה, אחת ממכונות התעמולה האנטישמית השקרית החזקה ביותר נגד ישראל. איננו מתערבים לידידינו האמריקאים במערכות היחסים ובעסקים שלהם עם מדינות ערב, אבל בכל הנוגע לישראל ולעזה קטאר חייבת להיות מוקצית מחמת מיאוס.

• עזה לא תהיה יותר בית כלא שאנשים מוחזקים בו בכח בצורה לא חוקית ולא מוסרית רק כדי לפגוע במדינת ישראל. מי שירצו בכך יוכלו לצאת מהרצועה דרך היבשה ממצרים ולהמשיך את חייהם במקומות אחרים שיסכימו לקבל אותם".

סמוטריץ' התייחס לסוגיית יהודה ושומרון: "הציפיה שלנו היא לנצל את ההזדמנות ההיסטורית של ממשל טראמפ כדי להוריד מסדר היום אחרת ולתמיד את הרעיון המסוכן של הקמת מדינת טרור וחלוקת הארץ, לקבע מדינית ומעשית את העובדה שיהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל בריבונית ולשים על השולחן תכנית אחרת לניהול חייהם של ערביי יהודה ושומרון בעצמם ללא קולקטיב ושאיפות לאומיות המבקשות את השמדתנו".