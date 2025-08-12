תיעוד: מחבלים בעזה התחזו לעובדי ארגון סיוע - וחוסלו

מומלצים -

דובר צה"ל מפרסם היום (שלישי) כי בתקיפה אווירית ממוקדת בשבוע שעבר חוסלו חמישה מחבלים חמושים שפעלו ברצועת עזה, לאחר שזוהו בסמוך לרכב שסומן בסמל ארגון ההומניטרי הבינלאומי "המטבח המרכזי העולמי" (WCK) - ללא קשר אמיתי לארגון.

לדברי צה"ל, המחבלים הדביקו את הסמל במכוון ולבשו ווסטים צהובים במטרה להסוות את פעילותם ולהימנע מפגיעה, תוך ניצול ציני של אמון הציבור בארגוני סיוע. נציגי מת"ק עזה אימתו את המידע עם WCK, שאישר כי לרכב אין כל שיוך לפעילותו.

הרכב זוהה במרחב דיר אל-באלח ובסמוך לו מספר מחבלים חמושים שמהווים איום מיידי על הכוחות, ובעקבות סגירת מעגל מהירה - חוסלו מהאוויר.

בצה"ל מדגישים כי חמאס וארגוני טרור נוספים מנצלים את המאמץ ההומניטרי לקידום מטרות טרור, וכי ימשיכו לפעול מול ארגוני הסיוע הבינלאומיים למניעת תופעה זו.