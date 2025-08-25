עשרות חברות הייטק יצטרפו ליום המחאה הגדול מחר

מומלצים -

מטה ההייטק הודיע היום (שני) כי יאפשר לעובדיו לסיים מוקדם את יום העבודה ולהצטרף לפעילות מטה החטופים ביום ההפגנות שיתקיים מחר.

מטה ההייטק, מונה עשרות חברות הייטק וקרנות הון סיכון מהמובילות בישראל. בין החברות שיאפשרו יציאה מוקדמת: מטא, וויקס, מאנדיי, פייבר, פלייטיקה, פייבלוקס, יוניטי, פאפיה גלובל, טייטו קר, רייז, פורטר, נטורל אינטליג'נס, רייזון, זיג ועוד. בין הקרנות: קומרה, דיסראפטיב, NFX, סקיי, טריוונצ'רס, F2 Venture Capital ועוד.

ממטה ההייטק נמסר: "בשבוע שעבר יצאו מאות אלפי ישראל לזעוק את זעקתם על החטופים והחטופה שאינם יכולים להשמיע את קולם. עם ישראל הראה לעולם כי הוא רוצה את כולם בבית. יש עסקה על הפרק וישראל מסרבת להכנס למשא ומתן שעשוי להחזיר בסופו את כולם וכולן הביתה. אסור לנו לוותר, 'לא תעמוד על דם רעך' זוהי אינה סיסמא, אלא ערך עליון. כעת הממשלה צריכה להוכיח לעם ישראל שהיא אוהבת את בניה ובנותיה ולא זונחת אותם למותם במנהרות".