גלי וזיו ברמן ויוסף חיים אוחנה מציינים יום הולדת שני בשבי

שלושה חטופים – התאומים גלי וזיו ברמן, בני 28, ויוסף חיים אוחנה, בן 25 – מציינים היום (רביעי) את יום הולדתם בשבי החמאס, בפעם השנייה מאז נחטפו.

משפחתם של גלי וזיו ביקשו למסור להם: "גלי זיוי אהובים שלנו. כמה פחדנו שהיום הזה יגיע, יום הולדת שני בגהינום. אתם היום בני 28 לא בטוח שאתם יודעים. אנחנו רואים סרטונים מימי הולדת לפני, בעולם נורמלי והלב נשבר. מוקפים בחברים הטובים, חוגגים בשכונה התוססת - ממגנטים את כולם אליכם. אוכלים, שותים, עושים שטויות. איבדתם את החירות ואת השליטה על החיים שלכם".

"אנחנו מדמיינים שהפגישו ביניכם - שאתם מתחבקים, מעודדים ומחזקים אחד את השני. אנחנו יודעים שאתם לא מבינים איך יכול להיות שאתם עוד שם ומתי תחזרו להיות חופשיים? מבטיחים לכם שזה יקרה, שאתם תחזרו לידיים הבטוחות של אמא. עוד קצת תחזיקו מעמד תשרדו, תחלמו שהסוף יהיה טוב", הוסיפו.

עוד הוסיפה המשפחה בקריאה כואבת למנהיגינו: "אנחנו קוראים די! תסיימו כבר את המלחמה האינסופית שגובה מחירים כל כך כבדים של חטופים וחיילים. תחזירו לנו כבר את גלי וזיוי - אין ולא תהיה תמונת ניצחון אחרת. גלי וזיוי חבוקים בידיים של אמא, והשבת כל 48 החטופים - החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה".

אביו של יוסף חיים אוחנה, שכאמור מציין היום את יום הולדתו ה-25 הלועזי, סיפר: "יוסף חיים נחטף ממסיבת הנובה ביום שבת, 7 באוקטובר 2023 – היום בו החלה מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס. באותו בוקר גורלי יוסף חגג במסיבה עם חבריו. כשהירי והכאוס החלו הוא יכול היה לברוח אבל במקום זאת בחר להישאר, לטפל בפצועים, לעזור לאחרים, ולגלות אומץ לב נדיר. לאחר זמן קצר, הוא נתפס בידי מחבלים ונלקח לעזה. מאז, במשך 702 ימים הוא מוחזק בשבי, עמוק במנהרות".

"יוסף נולד למשפחה דתית, ויש לו שני אחים. אח נוסף נפטר לפני 12 שנה, אובדן שהותיר חותם עמוק במשפחתו", הוסיף, "באחד הרגעים המצמררים ביותר, זכינו לראות שני סרטונים שפורסמו על ידי חמאס ובהם נראה יוסף חיים. למרות התנאים הקשים, ראינו מולנו צעיר חזק, אנושי, שלא איבד את הערכים עליהם גדל: חמלה, מסירות, אמונה ואהבת אדם. שמענו מחוזר שבי שמה שמחזיק את יוסף שם בתופת זו האמונה עליה גדל. וגם אותנו מחזיקה האמונה. התפילות מחזקות אותנו ונותנות לנו תקווה. י' באלול, הוא התאריך בו יוסף חיים שלנו מציין יום הולדת 25".

עוד הוסיף ופנה אל יוסף: "בן אהוב, חבר יקר, נשמה אמיצה שלנו. כבר 705 ימים שאתה בשבי בעזה, אך הלב שלנו איתך בכל רגע. אתה סמל לאור, תקווה ואמונה. ביום הולדתך ה-25 אנו מתכנסים, לא כדי לחגוג, אלא כדי לזכור, להתפלל ולחזק את הקול שלך עד שתחזור הביתה". "בואו נעטוף את יוסף באהבה, באמונה ונדרוש: להחזיר את כולם עכשיו".