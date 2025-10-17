חמאס: נמסור חלל חטוף נוסף לצלב האדום; גורם ביטחוני ישראלי לרויטרס: ההשבה צפויה ב-00:30

גורם ביטחוני ישראלי מסר הערב (שישי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי צפויה חזרת חלל חטוף בשעה 00:30. חמאס הודיע רשמית כי יעביר לידי הצלב האדום את החלל בקרוב.

מתאם השבויים והנעדרים גל הירש הודיע למשפחות החטופים החללים כי חטוף חלל נוסף יועבר לישראל ויועבר לזיהוי במכון לרפואה משפטית, משפחתו תעודכן בתום הליך הזיהוי. "מדיניותנו ברורה בנושא ובלתי מתפשרת, נמשיך לפעול ללא אות, בנחישות ובתקיפות להשבת כולם הביתה", נכתב.

הודעת חמאס מגיעה ברקע הלחץ שמופעל עליו על ידי המתווכות בישראל להשבת כלל החטופים והחללים. כזכור, הנשיא טראמפ איים לאחרונה כי במידה וארגון הטרור לא יקיים את חלקו בהסכם - צה"ל יוכל לשוב לפעול ברצועה "ברגע שאתן את האות".

גורם ישראלי מסר לאחרונה ל-i24NEWS כי "חמאס יודעים טוב איפה יש עוד גופות חללים חטופים". מנגד, טען ארגון הטרור בשיחות עם המתווכות בימים האחרונים כי ישנו חלל חטוף בעומק "שבע קומות", ונוספים ליד פצצות שלא התופצצו, כך לפי גורם המעורה בפרטים.