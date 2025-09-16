מומלצים -

שורד השבי קית' סיגל, ששוחרר אחרי 484 ימים, התראיין היום (שלישי) במהדורת 15 והביע את דאגתו לשלום החטופים שנמצאים עדיין בשבי החמאס על רקע הרחבת התמרון הקרקעי בעיר עזה.

בריאיון לנדב אלימלך וסיון סיסאי אמר "מה שקורה שם זה שיש 48 חטופים בסכנה, אנחנו עלולים לאבד אותם. הם שם 711 יום ונמצאים בסכנת חיים תמידית, יום-יומית, דקה דקה. הם מאויימים וחווים התעללויות ואלימות - חייבים להציל אותם".

עוד הוסיף ותיאר את מה שעבר עליו ועל החטופים ששהו יחד איתו בשבי: "אני יכול להעיד שאני ושאר חבריי שהיו איתי בשבי חווינו כמה וכמה פעמים לא מעט 'כמעטים' תחת הפצצות וירי מכל הסוגים. זה כולל איומים בהם המחבלים כיוונו אלינו נשק ואיימו שהם הולכים להרוג אותנו וככל שהלחימה מתעצמת המחבלים נעשים אלימים יותר, אז יש סכנה מכל הבחינות. זו חובה מוסרית לאומית וערכית של ממשלת ישראל להחזיר את החטופים, את כולם, וכמה שיותר מהר".

"העם שלנו מדהים. הוא נלחם 711 יום כדי להוציא את החטופים שסובלים שם והתמיכה אדירה. רוב מוחלט בעם, כ-80 אחוז, תומכים בעסקה שתביא את כל החטופים ותפסיק את המלחמה באופן מיידי. אני קורא לממשלת ישראל למלא את חובתה להציל את אזרחיה, להביא את החללים לקבורה ראויה. אני קורא להם לעשות את זה בדחיפות".

בחודש מרץ האחרון קית' ושורדי שבי אחרים שוחחו עם טראמפ בביקור בבית הלבן. לדבריו "מה ששמענו מהנשיא טראמפ זה את המחויבות שלו להחזיר את החטופים. הוא הקשיב לנו והרגשנו את המחויבות שלו ושל סטיב וויטקוף. הרגשנו שהם רואים את זה בעדיפות עליונה - להציל אנשים".

תוך שהשתנק מבכי והודה על ההזדמנות לפנות לחטופים שעדיין נמצאים בשבי אמר: "אני רוצה לפנות לחברים שלי - גלי וזיוי ברמן, עמרי מירן ומתן אנגרסט - ולכל החטופים שאולי רואים אותי עכשיו. אנחנו זוכרים אתכם, לא נשכח אתכם, רוב העם נלחם עבורכם, וכמובן גם משפחותיכם. אנחנו עושים ונמשיך לעשות את כל מה שאפשר כדי להחזיר אתכם הביתה. אני מבטיח לכם שלא נרפה, לא נפסיק ונדאג לזה שכולכם תחזרו הביתה. תחזיקו מעמד, אתם חזקים ובקרוב נחגוג ביחד". בנוסף, פנה אל העם וביקש "כנסו ל'מטה משפחות החטופים' בגוגל, שם תראו פעילויות שמתקיימות בכל רחבי הארץ ותהיו גאים בזה שאתם חלק מהצלת חיי אדם והחזרת חללים לקבורה ראויה".

כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי רא"ל במיל' גדי איזנקוט ייסד את מפלגתו החדשה "ישר! עם איזנקוט". שיר סיגל, ביתו של קית', היא אחת ממייסדי המפלגה. בתגובה להכרזה על המפלגה החדשה אמר קית': "אני מאוד מאוד גאה בבת שלי שיר, במשפחה שלי כולה ובעם שלנו - בארץ ובתפוצות. שיר היא דוגמה למופת לאחדות בעם, לערבות הדדית ולעזרה לכל אדם שנמצא בצרה. אני רוצה לחזק אותה ואת כולם, כי אנשים כמוה הם התקווה שלנו והעתיד שלנו ושל המדינה.

