לאחר תקיפת מטה חמאס בדוחא שבקטאר, ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם הערב (שלישי) בעברית ובאנגלית באירוע יום העצמאות האמריקני של שגרירות ארצות הברית בישראל. בנאומו אמר: "נגמרו הימים שראשי הטרור ייהנו מחסינות במקום כלשהו. אני לא אתן לחסינות כזאת להתקיים למרצחי עמנו. אויבנו צריכים לדעת דבר אחד, שמאז הקמת מדינת ישראל, דם יהודי איננו הפקר".

בפתח דבריו אמר ראש הממשלה:"אתמול, לאחר הפיגוע הרצחני בעזה, והטבח הנורא של אזרחינו בתחנת אוטובוס בירושלים. עמדתי שם, ראיתי את הטבח, ראיתי את הדם, ראיתי באמת את הזוועה מקרוב. לאחר שני האירועים הרצחניים הללו, הנחתי את גורמי הביטחון להיערך לסיכול הנהגת החמאס, רב המרצחים של החמאס".

בהמשך תיאר: "היום בצהריים, לאחר שנוצרה הזדמנות מבצעית ייחודית, לסכל אותה. הוריתי יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ לבצע את הפעולה. השב"כ, צה"ל, טייסי חיל האוויר, הכינו וביצעו את המשימה הזאת באופן מיטבי ומדויק, שמרשימים את כל העולם. אני שולח להם את תודתי, ואת תודתכם, אזרחי ישראל, ואזרחי העולם החופשי, שיודעים שצריך להיאבק בטרור למען כולנו".

לאחר מכן ביקש להבהיר: "נגמרו הימים שראשי הטרור ייהנו מחסינות במקום כלשהו. אני לא אתן לחסינות כזאת להתקיים למרצחי עמנו. אויבנו צריכים לדעת דבר אחד, שמאז הקמת מדינת ישראל, דם יהודי איננו הפקר. אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה להכרעת החמאס ולשחרור כל חטופינו. וזאת לאחר שהנחתנו מכות אדימות על כל חלקי ציר הרשע. אנחנו עדיין מנחיתים אותם, וגם על איראן עצמה".

בהמשך הזכיר כי רק לפני כמה שבועות, הוסר האיום הקיומי בדומות פצצות גרעין מאיראן. ראש הממשלה ציין כי לישראל הישגים גדולים, "אבל אנחנו רוצים לסיים את המערכה במקום שהתחילה, בעזה. והמלחמה הזאת יכולה להסתיים מיד. יכולה להסתיים מיד, משום שאנחנו כבר נקטנו פעולה".

לדבריו, ישראל קיבלה את העקרונות שהציב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה. בהם - שחרור מיידי של כל החטופים.

"המרצחים שתקפנו היום, הם אלה שיזמו, ארגנו, שלחו, וגם חגגו את הטבח הנורא של 7 באוקטובר. הם חגגו. אגב, באותו מקום שאנחנו פגשנו אותם היום. אמרתי בתחילת המלחמה, שאיש ממבצע הטבח לא ינוקה. וכראש ממשלת ישראל, אני פועל לקיים את ההבטחה הזאת. ואני עושה זאת גם כדי לבוא חשבון עם המרצחים, וגם כדי להבטיח את ביטחונם של הדורות הבאים. משום שאני רוצה שידעו כל אויבנו את הכתוב במקורותינו: ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. ואנחנו בשיטתיות משיגים אותם. יחד נעמוד, יחד נילחם, ובעזרת השם יחד ננצח", סיכם נתניהו.

