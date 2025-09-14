אולמרט באל-ג'זירה: "מצטער על מות בנו של חליל אל-חיה"

מומלצים -

ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, התראיין אתמול (שבת) לרשת "אל-ג'זירה" ואמר: "אני מצטער על מות בנו של חליל אל-חיה ועל פציעת אשתו בתקיפה הישראלית בקטאר - הם לא אמורים להיות קורבן. אנחנו נמשיך להילחם בטרור, אני יודע שהמחבלים ייענשו כשיגיע הזמן - אבל המשפחה היא סיפור אחר".

אולמרט עוד הוסיף כי "הרג צוות המשא ומתן משמעותו שאתה לא רוצה משא ומתן ולא רוצה את שחרור החטופים. כל אנשי חמאס צריכים להיענש - אבל התקיפה בדוחא לא הייתה במקום ובזמן המתאימים". ראש הממשלה לשעבר אמר: "יש להעמיד לדין את מחבלי חמאס, כי הם טרוריסטים שהרגו חפים מפשע, אבל אני נגד הריגת מספר רב כזה של פלסטינים שהפכו לקורבנות של מתקפת השבעה באוקטובר".

אולמרט עורר סערה בחודש יולי כשאמר בריאיון לעיתון "הגרדיאן" הבריטי כי "העיר ההומניטרית אותה מבקש להקים שר הביטחון ישראל כ"ץ ברפיח, תהיה מחנה ריכוז, וכפייה על פלסטינית להכנס אליה יכולה להוות טיהור אתני".

אולמרט הוסיף כי "ישראל כבר מבצעת פשעי מלחמה בעזה ובגדה, והקמת מחנה כזה תהווה הסלמה נוספת". לדבריו, ברגע שייכנסו לשם, "הפלסטינים לא יוכלו לצאת, למעט ליעדים מחוץ לארץ". עם זאת, הוא הדגיש כי אינו סבור שהמערכה הנוכחית של ישראל מהווה טיהור אתני, משום שפינוי אזרחים לצורך הגנה עליהם הוא חוקי לפי הדין הבין לאומי, והוא הוסיף כי פלסטינים שבו לאזורים שבהם הסתיימו הקרבות.