במקביל ללחץ הצבאי: מצרים וקטר פועלות לחידוש המו"מ

המשא ומתן לשחרור החטופים: במקביל ללחץ הצבאי בעיר עזה, בימים אלה מתקיים מאמץ מדיני במספר ערוצים מקבילים בניסיון להביא לעסקת חטופים כוללת ולסיום המלחמה, כך דיווח הערב (ראשון) כתבנו המדיני גיא עזריאל.

ערוץ אחד הוא זה של המתווכות מצרים וקטר וההצעות שהן מגבשות; ערוץ נוסף הוא של גרשון בסקין, שהיה חלק פעיל מאוד בעסקה לשחרור גלעד שליט. בסקין הוא מי שמעביר את המסרים מטעם השליח האמריקני סטיב וויטקוף לבכירי חמאס. ל-i24NEWS נודע כי בסקין נמצא בקשר עם בכיר חמאס ראזי חמד.

פנינו לבסקין לקבלת תגובה אך הוא סירב להתייחס למגעים. גם בישראל לא מגיבים ולפי גורם מדיני, "מדובר בהתכתבות בין האמריקנים לחמאס". עם זאת, בירושלים עומדים על חמשת התנאים עליהם הצביע הקבינט לסיום המלחמה. אם תהיה עסקה כזו על הפרק, ישראל בהחלט צפויה לשקול אותה מאוד בחיוב.

במקביל, אמש יצא לארה"ב השר רון דרמר על מנת לתאם את המסרים שמועברים על ידי האמריקנים ולוודא שאלה תואמים את דרישותיה של ישראל. מקור אמריקני ומקור ישראלי אישרו ל-i24NEWS כי ההצעה האמריקנית החדשה כולל דרישה לשחרור כל 48 החטופים בפעימה אחת ביום הראשון לעסקה. בישראל בשלב זה מעדיפים שלא להגיב באופן רשמי לפרסום.

מסביבת ראש הממשלה נמסר כי "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא דונלד טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".