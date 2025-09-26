מעל 140 מטרות הותקפו ברצועה תוך יממה | עדכונים שוטפים
במקביל, צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה בבקעא שבצפון לבנון • במהלך השבוע החולף - חוסלו שלושה מחבלים ביהודה ושומרון ו-72 מבוקשים נעצרו • כל העדכונים מהיום ה-721 למלחמה
היום ה-721 למלחמה: צה"ל הודיע היום (שישי) כי מעל 140 מטרות הותקפו ברחבי הרצועה ביממה האחרונה. צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה בבקעא שבצפון לבנון. במהלך השבוע החולף - חוסלו שלושה מחבלים ביהודה ושומרון ו-72 מבוקשים נעצרו.
במהלך השבוע החולף: כוחות צה"ל חיסלו שלושה מחבלים, 72 מבוקשים נעצרו כולל כאלה שיידו בקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראלים (ינון שלום יתח)
דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לאזור נמל עזה ולשכונת רימאל בצפון העיר עזה (ניר מגנזי)
צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה בבקעא שבצפון לבנון (ניר מגנזי)
דיווח פלסטיני: פיצוץ אדיר התרחש במחנה נור א-שמס בטול כרם (ניר מגנזי)
דיווח לבנוני - תקיפות ישראליות על אזור א-שערה בבקעת הלבנון (ניר מגנזי)
במהלך היממה האחרונה: חיל האוויר תקף יותר מ-140 מטרות ברחבי רצועת עזה
החות'ים על שיגור הטיל אתמול: "היעד היה לעבר מרכז ישראל, השגנו את מטרתנו בהצלחה" (ניר מגנזי)
בתימן טוענים: תשעה נהרגו בעקבות התקיפה הישראלית אתמול בצנעא, 174 נפצעו (ניר מגנזי)