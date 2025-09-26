טראמפ: "יש מו"מ אינטנסיבי, ביבי מעודכן" | כל העדכונים
נשיא ארצות הברית הבהיר כי השיחות הללו מתקיימות כבר ארבעה ימים: "נמשיך עד שנגיע להסכם" • משפחות חטופים נפגשו בארה"ב עם בכירים אמריקנים, לא עדיין התקבלו בשורות משמעותיות • כל העדכונים מהיום ה-722 למלחמה
היום ה-722 למלחמה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שבת) כי מתקיים "משא ומתן אינטנסיבי כבר ארבעה ימים שיימשך עד שנגיע להסכם". משפחות חטופים נפגשו בארה"ב עם בכירים אמריקנים, לא התקבלו עדיין בשורות משמעותיות בנושא.
נתניהו בארוחת שבת עם צוות השגרירות באו"ם והקונסוליה בניו יורק: "ההכפשה של העם היהודי נמשכת. היום לנו יש חרב. בשנה האחרונה הנפנו את החרב הזו. יש עוד עבודה אבל אנחנו לקראת הסוף, להשיב את חטופינו ולהכריע את אויבינו. את השלום מבססים עם שכנינו כאשר החרב ביד. זה יימשך לתוך השבוע הבא בוושינגטון - ואחר כך גם בארץ . השלב הזה של המלחמה למען הצדק והאמת הוא חשוב מאוד (גיא עזריאל)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "אני שמח לדווח שאנו מקיימים דיונים מעוררי השראה ופוריים מאוד עם הקהילה המזרח תיכונית בנוגע לעזה. משא ומתן אינטנסיבי מתנהל כבר ארבעה ימים, ויימשך כל עוד יידרש על מנת להגיע להסכם שהושלם בהצלחה. כל המדינות באזור מעורבות, חמאס מודע מאוד לדיונים אלה, וישראל עודכנה בכל הרמות, כולל ראש הממשלה ביבי נתניהו".
"יש יותר רצון טוב והתלהבות להשגת עסקה, אחרי כל כך הרבה עשורים, ממה שראיתי אי פעם. כולם נרגשים לשים את תקופת המוות והחושך הזו מאחוריהם. זהו כבוד להיות חלק ממשא ומתן זה. עלינו להחזיר את החטופים, ולהשיג שלום קבוע וארוך טווח", הוסיף (ברק בטש)
לפני כניסת השבת בניו יורק, וברקע ההצהרות של טראמפ על עסקה קרבה, משפחות חטופים נפגשו עם בכירים אמריקנים. על פי אחד המשתתפים בפגישה, לא התקבלו בה כל בשורות משמעותיות. האמריקנים הבהירו שהם יודעים עד כמה נושא החטופים חשוב לנשיא טראמפ והבטיחו להעביר לו את תחושת הדחיפות שהתקבלה מהמשפחות (גיא עזריאל)