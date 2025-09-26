נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "אני שמח לדווח שאנו מקיימים דיונים מעוררי השראה ופוריים מאוד עם הקהילה המזרח תיכונית בנוגע לעזה. משא ומתן אינטנסיבי מתנהל כבר ארבעה ימים, ויימשך כל עוד יידרש על מנת להגיע להסכם שהושלם בהצלחה. כל המדינות באזור מעורבות, חמאס מודע מאוד לדיונים אלה, וישראל עודכנה בכל הרמות, כולל ראש הממשלה ביבי נתניהו".

"יש יותר רצון טוב והתלהבות להשגת עסקה, אחרי כל כך הרבה עשורים, ממה שראיתי אי פעם. כולם נרגשים לשים את תקופת המוות והחושך הזו מאחוריהם. זהו כבוד להיות חלק ממשא ומתן זה. עלינו להחזיר את החטופים, ולהשיג שלום קבוע וארוך טווח", הוסיף (ברק בטש)