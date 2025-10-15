" חטפו אותך - ורצחו לי את הלב": גיא אילוז הובא למנוחות

אליפם ליוו היום (רביעי) את החלל גיא אילוז בדרכו האחרונה בבית העלמין "כפר נחמן" ברעננה. גופתו הוחזרה משבי חמאס לישראל לפני יומיים וזוהתה אתמול. אביו, מישל, ספד לו: "קשה לי לראות ולדמיין את האופק בלעדיך. חטפו לי אותך - רצחו לי אותך - חטפו אותי וחטפו את הזהות שלי ורצחו לי את הנשמה והלב".

"גיאצוק שלי בני בכורי אהובי, איך מספידים בן וילד אהוב? אני רוצה להתחיל בלצטט את שכתב לי חבר שלך רזניק אתמול בלילה ונשאר בי כל הלילה וכל היום: 'שתדע מישל שאני שנתיים אחרי ועדיין על הקרשים, מבחינה רגשית המוח שלי מסרב לעכל את הדבר, קשה לי מאוד להתעלות על החוסר הזה בלב.

זו הייתה חברות שהאופק שראיתי לה היה נצחי והאופל בא ולקח לי את זה בצורה כל-כך אגרסיבית שגם היום כל-כך הרבה זמן אחרי עדיין לא הצלחתי לקום מזה. עדיין לא הצלחתי לעבד את זה,אבל אני בטוח שכשזה ירגע לי - זו תהיה משימת חיי ההנצחה שלך'", ציטט האב.

בהמשך אמר: "קשה לי לראות ולדמיין את האופק בלעדיך. חטפו לי אותך - רצחו לי אותך - חטפו אותי וחטפו את הזהות שלי ורצחו לי את הנשמה והלב".

מטה משפחות החטופים

"נשארתי חלול ומנוקב מאז אותו הירי הסתמי של המחבלים בני העוולה כאשר תפסו אותך וביקשו ממך להסתובב ואז פשוט ירו בך שתי יריות מיותרות בגב", תיאר מישל. "הנה אני היום בבוקר נוסע לאבו כביר על מנת לזהות אותך ולהפרד ממך. הסירו את הסדין הלבן והדבר הראשון שראיתי היה את אותו החיוך שלך את אותה אופטימיות ואת שלוות הנפש ואת האצילות שכה אפיינה אותך", סיפר האב השכול.

בהמשך ההספד תיאר את יום האתמול, בו הושבה גופתו של גיא מהשבי: "נגעתי בך ניסיתי ולהריח אותך, ליטפתי אותך כל עצם שבך, ראיתי אותך, הייתי איתך לבד, וכן הרגשתי במאת האחוזים שזה אתה. כן אני יודע גיאצוק שחזרת אלינו, חזרת לחיק משפחתך ולחיק כל חבריך ולכל מיליוני האזרחים שהסיפור שלך נגע בהם. חזרת לאדמה ולשורשים ולתבנית נוף מולדתך שכל כך אהבת".

אביו של גיא אילוז המשיך וסיפר על החוסר בבן: "כל כך יחסר לי לטייל איתך בארץ ולחוש אותך, לשמוע את הנגינה שלך, לשבת בגבלאות ולהדליק את הגזייה ולהכין את הקפה כפי שרק אתה ידעת להכין - 'אבא אתה רואה את בועות הקפה, צריך להרתיח בעדינות, לתת לקצף לעלות ואז להרתיח שוב, לערבב עם תנועות סיבוביות את הקפה' ואז - החיוך שלך בזמן לגימת הקפה וההתענגות שלך על כל טיפה וטיפת קפה".

"לא בכדי כאשר אמרו לך בשבי שיש לך הפתעה שאז דמיינת וקיווית שזה תה עם מרווה רק אתה גיאצוק יכול לבקש ולקוות שזו תהיה ההפתעה שלך, לשמחתי לא קיבלת את מבוקשך וקיבלת במקום זאת מתנה מתנה גדולה מאד. קיבלת את מיה רגב ששהתה במחיצתך בימים וברגעים האחרונים טרם מסרת את נשמתך לבורא", ספד.

לאחר מכן פנה אבל החלל לשורדת השבי מיה רגב: "אהובה אני רוצה להודות לך שהיית האחרונה שראית והיית עם גיאצוק שלנו. אנחנו זכינו בך".

"לפני שעזבתי היום את אבו כביר עמדתי בהבטחתי - הסתכלתי עליך נשמתי אותך בפעם האחרונה וכן נישקתי אותך במצח והצלחתי לראות את היופי שלך ובך גם במצב שבו חזרת אלינו. גיאצוק שלי אני כל כך אוהב אותך, אוהב אותך. אתה תחסר לי כל שנייה ודקה בחיים שלי. תנוח חמוד שלי תנוח אחרי מסע של שנתיים בעולמות שלא מוכרים לנו. אוהב אותך גיאצוק שלי בני בכורי אהובי", סיים את דבריו.

לפי ההערכות, גיא אילוז, נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח מפסטיבל הנובה. הוא מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי חמאס. צה"ל ציין כי המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.