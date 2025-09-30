סקר i24NEWS: כמה חושבים שחמאס יסכים לסיום המלחמה?

בעקבות פרסום תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וההצרותיו בוושינגטון לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, פורסם הערב (שלישי) סקר במהדורה המרכזית של i24NEWS שהתייחס למגעים לסיום המלחמה. בין היתר, עלה בסקר כי כמעט 40% מהנשאלים חושבים שחמאס יסרב לעסקה. כמו כן, נמצא כי רוב מוחלט בקרב הציבור בעד המתווה המוצע.

כאמור, הנשאלים התבקשו לענות "האם אתם תומכים במתווה טראמפ שנחשף אמש במלואו?". על כך, השיבו 88% כי הם בעד ההצעה. זאת, לעומת 9% שהתנגדו, 3% אמרו שאין להם עמדה בנושא.

לקריאה נוספת:

• טראמפ: "יום היסטורי במזה"ת"; נתניהו הסכים לסיים את המלחמה

• נתניהו שוחח עם ר"מ קטאר - והתנצל על ניסיון החיסול בדוחא

• טראמפ באולטימטום לחמאס: "יש לכם 3-4 ימים להגיב לתוכנית"

שאלה נוספת הייתה "האם לדעתכם חמאס יסכים למתווה או יתנגד לו?". על כך, השיבו 16% כי הם לדעתם חמאס יסכים למתווה, לעומת 39% שלא האמינו שארגון הטרור יסכים לההצעה. 43% אמרו כי לא ניתן לדעת בשלב זה ו-2% אמרו שאין להם עמדה בנושא.

המדגם נאסף ונערך באמצעות דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-30 בספטמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 507 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.