בלשכת רה"מ מרוצים: "ההסכם הטוב ביותר שיכולנו להשיג"

מתקרבים לעסקה? הכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, פרסם הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", כי במעגל הקרוב של ראש הממשלה לא מסתירים את שביעות הרצון מהפגישה עם הנשיא טראמפ ומההסכם שגובש. "זה ההסכם הטוב ביותר שיכולנו להביא בעת ובאקלים הפוליטי העכשוויים", אומרים בסביבת רה"מ.

מאחורי הקלעים - דיוניים אינטנסיביים של נתניהו עם ויטקוף וקושנר עוד טרם ההגעה לוושינגטון. גורמים טוענים כי צוות הקונסוליה בניו יורק אף התבקש לתגבר את הצוות במלון עם מדפסות נוספות עקב ריבוי טיוטות שעברו בין הצדדים.

בשורה התחתונה, ישנם לא מעט הישגים לישראל אם אכן יתממש ההסכם - כולל השבת כל החטופים בתוך 72 שעות, שמירה על הפרימטר ותמיכה של מדינות ערב במתווה. בנוסף, יש שאלות שבישראל לא יודעים לענות עליהן, כגון: כיצד תנוהל הרצועה ואיזו שליטה ביטחונית תהיה - אם בכלל.

עם זאת, הכדור כרגע בידיים של קטאר וחמאס וכפי ששמענו היום מהנשיא טראמפ - הוא מקציב לחמאס רק עוד כמה ימים להשיב בחיוב, אחרת יש לישראל את האור הירוק להמשיך בלחימה - אך לצערנו, תוך כדי סיכון החטופים.