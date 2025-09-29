במקביל לפגישת טראמפ–נתניהו: מחאות בת"א, י-ם וערים בעולם

בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שני) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן, התקיימה מחאה מחוץ לשגרירות האמריקאית בתל אביב בהשתתפות משפחות חטופים ופעילות "מחאת הנשים". המפגינים נשאו שלטים וקראו לנשיא האמריקאי לפעול להחזרת החטופים ולסיום המלחמה.

במקביל להפגנה בתל אביב נערכות בשעה זו הפגנות נוספות כחלק מקריאה גלובלית: משמרת מול הקונסוליה האמריקאית בירושלים, הפגנה בניו יורק מול הקונסוליה הישראלית, והפגנה נוספת בוושינגטון די.סי. מול הבית הלבן.

במחאת הנשים מסרו כי "הנשיא טראמפ - זה הזמן לעשות היסטוריה, להחזיר את כל החטופים ולסיים את המלחמה". הם הוסיפו ביקורת חריפה על ראש הממשלה: "נאומו האחרון של נתניהו הוא עוד הוכחה לניתוק הבלתי נתפס שלו, ולמדיניות הגימיקים במקום הסכמים. החטופים לא צריכים שיכרזו אליהם מרמקולים תוך סיכון כוחות צה"ל – הם צריכים הסכם מיידי שישיב אותם בחיים".

לטענת גורמי ביטחון המצוטטים במחאה, המשך הלחימה מהווה "סכנה ממשית" לחטופים. לדבריהם, קידום כיבוש העיר עזה בניגוד להמלצות מערכת הביטחון "מהווה הוצאה להורג של החטופים בהוראת הממשלה".

המשפחות המשתתפות במחאה הדגישו כי "הדבר היחיד שצריך לצאת מהפגישה בין טראמפ לנתניהו הוא הסכם אחד – להחזרת כל 48 החטופים והחטופה, ולסיום המלחמה - עכשיו".

גם עופרי ביבס, אחותו של החטוף המשוחרר ירדן ביבס, נאמה במשמרת 101 שנערכת מול הקונסוליה האמריקאית בירושלים במקביל לפגישת נתניהו-טראמפ: "היום במיוחד אין אויר לכולנו, בתקופה האחרונה אני די מיואשת, ייאוש של אחרי שנתיים של מאבק. אבל ייאוש הוא לא תכנית פעולה, אלא ניצחון לחמאס וניצחון לאלו שרוצים שנהיה בשקט. אנחנו בפתחו של יום כיפור וחשבון נפש, אני לא יודעת איך אני אמורה להרגיש. זה נס שירדן חזר בחיים, הסכם החזיר אותו, הסכם שיכל להחזיר את כל החטופים ממזמן. אני קוראת מפה לראש הממשלה, אל תבקש סליחה ביום כיפור, מחילה כבר לא תהיה, תפעל לתיקון! סיים את המלחמה ותחזיר את כולם".

בין המשתתפים: עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר; חנה כהן, דודתה של החטופה החללת ענבר הימן ז"ל; גל גורן, בנו של אבנר ומיה ז"ל שנרצחו; כרמית פלטי קציר, אחותו של אלעד קציר ז"ל שנחטף ונרצח; שמואל ברודץ, שכלתו ושלושת נכדיו נחטפו ושוחררו; יעל יהוד ואחיותיה, משפחתה של ארבל יהוד; מאור רוזנברג, בן דודו; וכן אורית מנצור והדס צוברי, דודות של נעמה לוי.