גורם במו"מ: "הלחץ הטורקי הוא שאפשר את העסקה המתקרבת"

גורם ערבי השותף לשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס אמר היום (ראשון) ל-i24NEWS כי "המעורבות הטורקית החדשה בשבועות האחרונים והלחץ שהפעיל המודיעין הטורקי על חמאס ללכת לכיוון עסקה היווו שובר שוויון במשא ומתן וזה מה שאפשר את העסקה המתקרבת''.

הגורם, הינו שותף למשא ומתן ונמצא על הקו שבין קטאר, מצרים וסעודיה. לדבריו, כאמור, "טורקיה הפעילה מכבש לחצים כבד מאוד על חמאס והיא שהביאה את הארגון להסכים ולקבל את ליבת דרישותיו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ".

עוד אמר כי "מהלכי טורקיה תרמו לכך שחמאס החזיר תשובה במהירות מפתיעה, לאחר שנציגיה העבירו התחייבות מטעם חמאס ללשכתו של טראמפ - שקבע אולטימטום נוקשה לגבי הארגון".

בנוסף אמר: "טורקיה הבטיחה לאמריקנים כי חמאס ישחרר את כלל החטופים - החיים והחללים - בפעימה אחת. זאת למרות שעמדת הזרוע הצבאית של הארגון היא כי יש לשחרר 10 חטופים בתוך 60 יום ובהתאם לנסיגה ישראלית".

''המעורבות הטורקית גרמה גם להבטחתו של ראש ממשלת קטאר לנשיא טראמפ, במהלך פגישתו עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, להביא את חמאס להגיד 'כן' להצעה האמריקנית", הוסיף הגורם. ''זה לא שהקטארים גילו אופטימיות, הם פשוט פעלו תחת האולטימטום שהעביר טראמפ דרך הטורקים לחמאס'', אמר.

באחרונה אכן גילה ראש המודיעין הטורקי מעורבות רבה בתיק חמאס כאשר יצא גם למצרים וגם לקטאר ואף אירח את צמרת חמאס מספר פעמים בטורקיה. בתמורה להסכמת חמאס, החלקית אמנם למתווה, דרשה טורקיה מהנשיא טראמפ לקבל את תשובתה של חמאס - מה שמסביר את תגובתו המהירה מאוד ואת הציוץ של הנשיא, שהציג באנגלית את תשובתה של חמאס כלשונה, כמעט.

הגורם וכן גורמים אחרים הסבירו כי "קיים פער גדול בין הנהגת חמאס שיושבת בקטאר לבין הנהגת הזרוע הצבאית בעזה". לטענתם "ח'ליל אל חיה, מנהיג חמאס עזה, מקבל את עמדתו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס - מה שעומד בניגוד לעמדת בכירי הארגון בחו"ל".

חילוקי הדעות פרצו גם לתקשורת הערבית. לאחר שהעיתון ״א-שרק אל-אווסט״ פרסם ידיעה לפיה הזרוע הצבאית אפשרה להנהגת חמאס בחו''ל לקבל את ההחלטה, בהנהגה הצבאית זעמו על כך.

בעקבות זאת הביאה הזרוע הצבאית את כתב ה-"BBC" לדווח על שיחה בין המתווכות לבין המפקד שלה, שחזר והדגיש כי הוא "נחוש להילחם וכי לא יקבל את הפשרה מול ישראל". בנוסף אמר כי "הוא מתעקש על נסיגה מלאה וכי הנהגת חו''ל איננה בעלת השפעה שכן מי שמחזיק בחטופים זה חמאס בעזה".

יש לציין כי הן קטאר והן טורקיה מעוניינות בהמשך נוכחותה של מנהיגות חמאס בעזה ובכלל בזירה הפלסטינית, ולדברי הגורם הערבי "הן קיבלו הבטחה אמריקנית בדבר המשך נוכחותו של חמאס ברצועה, כפי שעלה גם בתשובתו של חמאס".

שאלה אחת נשארה פתוחה - האם טורקיה ניסתה והאם הצליחה להביא את חמאס להסכים להתפרק מנשקו.

בינתיים בחמאס מדברים על אפשרות להפקדת נשקם ההתקפי בידי מצרים ולשמירת הנשק ההגנתי שלהם בידיהם בעזה.

תוכנית טראמפ, כזכור, דיברה על פירוק הנשק ועל פירוז הרצועה. בתשובתו, חמאס קבע כי יישאר בעזה ביום שאחרי, מבלי להתייחס לנושא פירוק הנשק, ההגליה או הפירוז.