הביטוח הלאומי: זה הסיוע הכספי שיינתן לחטופים שישובו

ממסמך שפירסם הביטוח הלאומי היום (חמישי) עולה כי החטופים שישובו משבי חמאס בימים הקרובים לישראל - יקבלו סיוע כספי מגוון. כמו כן, ציינו בביטוח הלאומי כי עובדים סוציאליים צפויים לקבל את השבים מהרגע שבו ניתן יהיה לראות אותם - בסיום הטיפול רפואי.

בשלב הראשוני עם שובם של החטופים:

1. יינתן כרטיס נטען על סך 10 אלף שקלים וכן מענק של כ-50 אלף שקלים נוספים. סך הכל 60 אלף שקלים יועברו באופן מיידי.

2. יינתן תגמול טיפול רפואי באופן אוטומטי למשך שנה שלמה - בגובה השכר שהיה בטרם אסון השבעה באוקטובר. סיוע זה נועד לתת מענה לתקופה הראשונה של החזרה ולצורך החלמה.

3. תוענק הכרה אוטומטית כנפגעי פעולות איבה וכפדויי שבי - קביעת אחוזי הנכות בעקבות הטרור, על פי החוק, תעמוד על - 50% רפואי וללא צורך בוועדה רפואית. יצויין כי ניתן יהיה להעלות את האחוזים בהתאם למצב הרפואי של השבים לאחר שנתיים בשבי על בסיס מסמכים רפואיים.

יצויין כי הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון המליצו על שינוי החקיקה להעלאת האחוזים הרפואיים ל-100% - אך החקיקה עדיין לא עברה בכנסת.

לאחר השנה הראשונה לשחרור:

1. יינתן תגמול חודשי קבוע במסגרת פגיעת איבה בסכום של כ-4,957 שקלים וגמול נוסף של 3,300 שקלים במסגרת חוק פדויי שבי. סך הכל הגמול החודשי הבסיסי יעמוד על 8,257 שקלים, לא כולל מענקים ותוספות.

2. הביטוח הלאומי יממן באופן מלא טיפולים רפואיים שלא נכללים בסל הבריאות.

3. יינתן סיוע נוסף בטיפולים נפשיים.

4. כמו כן, יינתן סיוע נוסף בטיפולים אלטרנטיביים בסך של 6000 שקלים לשנה. טיפולים אלו אינם כוללים טיפול פסיכולוגי - עבורם הזכאות הינה לכל החיים - אלא טיפולים משלימים כגון דיקור, רפלקסולוגיה, שיאצו, רכיבה טיפולית, טיפול במוזיקה, מיינדפולנס, גלישת גלים, הומאופתיה ועוד.

יש לציין כי כל טיפול שרופאים יפנו אליו אינם נכללים במסגרת סל הטיפולים המשלימים אלא בנוסף, כלומר מעבר ל-6000 שקלים.

בנוסף, יוענק שיקום תעסוקתי, יינתן ליווי אישי של פקידי שיקום של הביטוח הלאומי מרגע החזרה ואילך, יינתנו הלוואות וכיסוי הוצאות במידת הצורך ויתקבל סיוע בדיור וברכב על פי זכאות.

סיוע למשפחות החטופים:

כזכור, הביטוח הלאומי העבירו מענקים רבעוניים למשפחות החטופים המגיעים לסך של עד 200 אלף שקלים - וזאת על מנת לסייע להם במאבקם להחזרתם יקירהם.

כמו כן, יינתן למשפחות סיוע נוסף עם החזרה:

1. בן/ בת משפחה מקרבה ראשונה, שילווה את החטופ/ה בתקופת ההחלמה הראשונה - יהיה זכאי למימון אובדן ההכנסה לפי השכר שהיה לו טרום אירוע האיבה.

2. יינתן מימון נסיעות במונית למסגרת הרפואית אליו יגיעו עד סך של 5000 שקלים.

3. יינתן סיוע בתחזוקת בית בסך 4,500 שקלים לשלושת החודשים הראשונים.

4. יוענק טיפול נפשי למשפחה של חטוף ששב.