משפחת גולדין לטראמפ: "אל תאפשר לחמאס להכשיל אותך"

הוריו של החלל החטוף הדר גולדין ז"ל, לאה ושמחה גולדין, פנו היום (חמישי) בסרטון לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמנהיגים הנוספים בעולם אשר ערבים להסכם. "אתם המנהיגים שבזכותם נחתם ההסכם ההיסטורי הזה, ובזכותכם הוא יתקיים. אל תאפשרו לחמאס להכשיל אתכם - לטעון שאינו מוצא את כל החטופים ואז להשתמש בהם כקלף מיקוח בעימות הבא", אמרו.

כאמור, הוריו של הדר גולדין ז"ל פירסמו סרטון בו פנו אל דונלד טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושאר המנהיגים השותפים למשא ומתן - אמיר קטאר, נשיא מצרים ונשיא טורקיה. "דרשו מחמאס מידע מדויק על מיקום החללים. השלום או המלחמה תלוי רק בהתחייבויות שלו להסכם".

עוד הוסיפו כאמור כי הם "בטוחים שיש לכם מודיעין רב על מיקום החטופים. אל תאפשרו לחמאס להכשיל אתכם, כשיגיד שלא יודע היכן נמצאים כל החטופים, ובפועל ישמור חללים אצלו בכדי להשתמש בהם כקלף מיקוח בעימות הבא".

אורן אלון

"הבטיחו שמלחמת הנצח הזו תסתיים. כעת נכתב הפרק שלכם בהיסטוריית ההנהגה העולמית", מסרו למנהיגים לסיום דבריהם.

סגן הדר גולדין ז"ל נהרג בקרב רפיח במהלך מבצע צוק איתן, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-1 באוגוסט 2014. מאז גופתו מוחזקת על ידי הארגון ברצועה.