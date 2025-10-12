הרמטכ"ל: "הלחץ הצבאי והמהלך המדיני מהווים ניצחון על חמאס"

שעות לפני השבת החטופים: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר פרסם הערב (ראשון) הצהרה, במהלכה דיבר על הלחץ הצבאי שהופעל בשנתיים האחרונות במלחמה. עוד אמר כי יחד עם המהלך המדיני - התהווה ניצחון על חמאס.

"הלחץ הצבאי שהפעלנו בשנתיים האחרונות, יחד עם המהלך המדיני המשלים מהווים ניצחון על חמאס. נמשיך במימוש יתר יעדי המלחמה - במעשינו, אנו מעצבים מחדש את פני המזרח התיכון ואת אסטרטגיית הביטחון שלנו לשנים הבאות", אמר.

עוד הוסיף כי "ביטחונם של לוחמינו בקרב ושל החטופים בשבי עמדו לנגד עיני כשיקול מרכזי בכל מהלך הלחימה. פעלנו בדיוק ובמקצועיות, בשיטתיות ובאחריות. קיבלנו החלטות מורכבות על מנת לא לסכן את שלומם של החטופים ולצמצם באופן משמעותי נפגעים לכוחותינו".

דובר צה"ל

בדבריו פנה לכוחותינו בהערכה: "מפקדי צה"ל ולוחמיו, ראיתי את הנחישות שלכם להשיב את החטופים הביתה. ראיתי את העיניים הבורקות מעבר למסך העייפות, את האמונה בצדקת הדרך. עשיתם זאת, הבאתם את היום".