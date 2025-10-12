"לצלם שחיטות ולדרוך על גופות": מסמך ההנחיות של סינוואר

צה"ל פרסם בסוף השבוע האחרון מסמך המציג תיעוד של ההנחיות של מנהיג חמטס ברצועת עזה, יחיא סינוואר לפתיחת המלחמה. התיעוד מקורו במסמכי שלל שהגיעו למערכת הביטחון על ידי חיילי צה"ל במהלך תמרון ברצועת עזה. המסמך, שנכתב לכאורה על ידי סינוואר בעצמו באוגוסט 2022, מכיל הנחיות למבצעי הטבח ותרגילי ההטעיה מול ישראל. למסמך המלא >>

על פי המסמך, עם סיום מבצע "שומר חומות" במאי 2021, החלה הנהגת חמאס בהובלת מנהיג התנועה ברצועת עזה, יחיא סינוואר, לתכנן את הטבח שהוגדר על ידם כ"המערכה המכרעת ליישום החזון של 'השמדת ישראל'".

המסמך מציג כאמור הוראות מדויקות לפשיטה, בכתב ידו של סינוואר מאוגוסט 2022, אשר התגלו במהלך תמרון צה"ל ברצועת עזה. ההוראות כוללות את כל השלבים לפשיטה - החל משלב ההטעיה בשבועות שקדמו לה ועד הפריצה לשטח ישראל דרך מספר נקודות בגבול מתוך הבנה כי אמצעי ההגנה הישראליים בגבול לא יצליחו לעצור את גלי החדירה.

סינוואר שמר בחשאיות על תכנית הפשיטה, אפילו משאר הפלגים הפלסטיניים החמושים ברצועה, ותכנן לשלב אותם רק בגלי ההמשך, לאחר שחמאס כבר ישלוט בשטח ישראל, כך עולה מהמסמך.

הוא הביע ביטחון לגבי הערכתו כי פשיטת חמאס תוביל למערכה רב-זירתית בהשתתפות ערביי ישראל, יהודה ושומרון ומזרח ירושלים ולהתערבות של חיזבאללה.

הממד התודעתי של הפשיטה תופס חלק מרכזי ממסמכו של סינוואר - וזה כולל הוראה מפורשת עם הנחיות מדויקות לתיעוד של שחיטת אזרחים, דריכה על גופות חיילים, שריפת שכונות מגורים ופיצוץ טנקים. תיעוד הזוועות תוכנן מראש ובאופן מודע לחלוטין ככלי פסיכולוגי שמטרתו לעורר הלם ואימה בקרב הציבור הישראלי ולשדר מסר של עוצמה לפעילי "ההתנגדות" באזור.

המסמך שאיתר צה"ל ממחיש את שליטתו של סינוואר על כל הפרטים בתכנון הטבח - שכן בפועל, בשעות הראשונות של מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר 2023, המתקפה בוצעה לפי ההוראות שלו ותכנונו כמעט במדויק.

בצה"ל מעריכים כי סינוואר לא הסתפק בפיגוע רחב-היקף או בהעברת מסר תודעתי, אלא חתר לשינוי אסטרטגי כולל של המצב בשטח, תוך השתלטות פיזית ומתמשכת על מרכזי שליטה, תקשורת ובסיסי צה"ל - במטרה למנף את הבלבול הראשוני בישראל על מנת לקבע מציאות חדשה לפני שצה"ל או הקהילה הבין-לאומית יספיקו להגיב.

כזכור, סינוואר חוסל על ידי לוחמי צה"ל ב-16 באוקטובר 2024 ברפיח וגופתו נלקחה לשטח ישראל.