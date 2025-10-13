"רגע נדיר של תקווה": גם בעולם התרגשו משחרור החטופים

לא רק בישראל חוגגים. מנהיגים ורבים אחרים ברחבי העולם הצטרפו היום (שני) לגל ההתרגשות בישראל והביעו את תמיכתם בהסכם בין ישראל וחמאס וכמובן בשחרור 20 החטופים החיים משבי חמאס.

ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין כתב בחשבון ה-X שלו: "כמו אנשים בכל רחבי העולם, אני נרגש עמוקות מהמראות בהם החטופים שהוחזקו על ידי חמאס במשך יותר משנתיים ארוכות סוף סוף מתאחדים עם משפחותיהם. אני מעריך מאוד את עבודתם הסבלנית של כל אלה שהביאו אותנו עד היום הזה".

שגריר גרמניה בישראל שטפן זייברט כתב: "רום, גלי, זיו ואלון - לראות אתכם חופשיים ועל הרגליים הופך את זה לאחד הימים המאושרים ביותר מזה זמן רב. כולנו בשגרירות גרמניה מצדיעים לכם ולמשפחותיכם הגיבורות - ומברכים אתכם בחזרה".

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני כתבה: "היום הוא יום היסטורי. החטופים שוחררו - תוצאה יוצאת דופן, פרי נחישות הדיפלומטיה הבין-לאומית ויישום החלק הראשון של תוכנית השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ".

עוד הוסיפה וכתבה כי "כעת נפתח שלב חדש: ביסוס הפסקת האש ומתן יישום מלא להסכם לבניית עתיד של שלום ויציבות מתמשכת. איטליה תמשיך לתמוך בדרך זו מתוך אמונה, ומתוך מודעות לכך ששלום נבנה בעובדות, לא במילים".

נשיא ומנכ"ל אנבידיה, בה עבד אבינתן אור עד לחטיפתו, ג׳נסן הואנג שלח מייל לעובדי החברה וכתב כי "אני נרגש עד עמקי ליבי ומלא תודה לשתף שברגעים אלה ממש, עמיתנו אבינתן אור שוחרר לידי הצלב האדום בעזה. לאחר שנתיים בלתי נתפסות בשבי חמאס - אבינתן שב הביתה".

עוד הוסיף כי "במהלך כל התקופה הזאת, ליבנו היה עם אבינתן ועם יקיריו - במיוחד עם אמו, דיצה אור, שגילתה עוצמה, אומץ ותקווה בלתי מתפשרת שהיוו השראה לכולנו".

"העצב אינו מכיר גבולות, דתות או הבדלים. אנו מתאבלים יחד - ומקווים יחד - לשלום, להבנה, ולעתיד ללא פחד", כתב, ולסיום הוסיף: "אבינתן - ברוך שובך הביתה".

שגריר אוסטרליה בישראל ראלף קינג כתב בחשבון ה-X שלו: "יחד עם כל ישראל, אנו חולקים את שמחתן והקלתן של המשפחות שיקיריהן שוחררו סוף סוף משבי אכזרי. ברוכים הבאים הביתה!".

שגריר האיחוד האירופי בישראל מייקל מאן פרסם: "היום שכולנו חיכינו לו. אני נרגש עמוקות לראות את החטופים הישראלים סוף סוף חוזרים הביתה. אנו משבחים את כל הצדדים שמאמציהם הדיפלומטיים הבלתי נלאים אפשרו זאת. מי ייתן וזה יסמן את תחילתו של פרק חדש עבור ישראל, האזור ואנשיו".

שר החוץ ההולנדי דיוויד ואן-וויל כתב: "זוהי הקלה עצומה שהחטופים הישראלים החיים שנותרו שוחררו. הם יכולים סוף סוף להתאחד עם יקיריהם לאחר שנתיים קשות בשבי חמאס. אני גם מרחם על המשפחות שנאלצו לסבול את הסיוט הזה".

עוד הוסיף כי "זה טרגי שמספר ניכר של חטופים לא שרד את הטרור של חמאס. יש להחזיר את גופותיהם לישראל בהקדם האפשרי, כדי שקרובי המשפחה יוכלו להיפרד מהם בכבוד. תודתנו נתונה לנשיא ארצות הברית, מצרים, קטאר וטורקיה".

שליחו של נשיא ארצות הברית סטיב וויטקוף כתב בחשבון ה-X שלו: "תהיתי אם אי פעם אזכה לראות את היום הזה. זה משמח מאוד לדעת שכל כך הרבה משפחות סוף סוף יקבלו את יקיריהן הביתה". עוד הוסיף כי "היום עשרים משפחות ניצלות מהכאב הבלתי נסבל של חוסר הידיעה אם אי פעם יראו את יקיריהן שוב".

לסיום, הביע כאב ודיבר על הזדהותו עם משפחות החללים החטופים כשהזכיר את בנו אנדרו שהלך לעולמו ב-2011: "אבל אפילו ברגע זה של הקלה ואושר, ליבי כואב על אלו שיקיריהם לא יחזרו בחיים. החזרת גופותיהם הביתה היא חובה ומעשה שמכבד את זכרם לנצח. אני לא יכול שלא להרגיש את נוכחותו של בני אנדרו ברגע זה. אני אסיר תודה עמוקות על רוחו הבלתי נכנעת של הנשיא טראמפ. היום הזה לא היה אפשרי בלעדיו".

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין כתבה בחשבון ה-X שלה: "חזרתם של החטופים הישראלים הוא רגע של שמחה צרופה עבור משפחותיהם, ורגע של הקלה לעולם כולו. זה אומר שאפשר להפוך דף. אפשר להתחיל פרק חדש".

עוד הוסיפה והביעה את תמיכתה של אירופה בהסכם, ואמר כי "אירופה תומכת באופן מלא בתוכנית השלום בתיווך ארצות הברית, קטאר, מצרים וטורקיה. השלמת ההסכם שמסיים את המלחמה היום בשארם א-שייח' תהיה אבן דרך היסטורית".

לסיום הביעה את נכונותו של האיחוד האירופי לסייע למצב ולתמוך ברשות הפלסטינית ובשיקום עזה: "אנו מוכנים לתרום להצלחתו בכל הכלים העומדים לרשותנו. בפרט, על ידי מתן תמיכה בממשל וברפורמה ברשות הפלסטינית. נהווה כוח פעיל בתוך קבוצת התורמים הפלסטינית. ונספק מימון של האיחוד האירופי לשיקום עזה".

שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס הצטרפה לפון דר ליין והגיבה גם היא בחשבון ה-X שלה: "היום זהו רגע נדיר של תקווה במזרח התיכון. שחרור החטופים הוא הצלחה גדולה לדיפלומטיה ואבן דרך מכרעת לקראת שלום. הנשיא טראמפ אפשר את פריצת הדרך הזו. הבטחת השלום בעזה תהיה מורכבת ביותר".

עוד הוסיפה: "תוכנית השלום דורשת גיבוי בין-לאומי חזק כדי להצליח. האיחוד האירופי מוכן לתרום את חלקו. ביום רביעי הוא יחדש משימה אזרחית לפיקוח על מעבר הגבול בין עזה למצרים. משימה זו יכולה למלא תפקיד חשוב בתמיכה בהפסקת האש".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר פרסם בחשבון ה-X שלו: "היום הוא השלב הראשון והמכריע בסיום המלחמה במזרח התיכון. כעת עלינו להבטיח שלום מתמשך ועתיד בטוח לכל האזור. בריטניה מספקת סיוע הומניטרי נוסף לאזרחים בעזה, ונוביל מאמצים להאצת שיקומה".

בבית הלבן הגיבו בהתרגשות ופרסמו תיעוד מהרגעים העוצמתיים בכיכר החטופים בתל אביב היום: "רגע עוצמתי בכיכר החטופים בתל אביב - קריאות עידוד פרצו עם ההודעה כי החטופים הוחזרו בשלום לידי כוחות ישראל".

בפוסט נוסף כתבו: "תודה, קריאותיו של טראמפ מהדהדות בכיכר המשוחררת בתל אביב, כאשר כל 20 החטופים החיים חוזרים הביתה".

נשיא צרפת עמנואל מקרון כתב לאחר מסירת שבעת החטופים הראשונים לצלב האדום בשני פוסטים - בצרפתית ובעברית - כי הוא "שותף לשמחת המשפחות ועם ישראל, כאשר שבעה חטופים נמסרו זה עתה לצלב האדום. הצוות שלי ואני ראינו לאחרונה את הוריהם. איתן מור, גלי וזיו ברמן, מתן אנגסט, עמרי מירן, אלון אהל וגיא גלבוע-דלאל ניצלו.מבקרוב הם ישוחררו.מעם שחרורם ושחרורם של שלושה עשר החטופים האחרים הבוקר, שלום מתאפשר בישראל, בעזה ובאזור".

עוד הוסיף כי "צרפת תהיה מעורבת בכל שלבי תוכניתו של הנשיא טראמפ לצד השותפים הערביים שגייסה. אבל לעת עתה, בואו נפנה את הדרך לשמחה".

