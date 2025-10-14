חמאס מפר את ההסכם: 24 חטופים חללים עדיין בעזה | אלו הם סיפורים

ארגון הטרור חמאס טרם השיב את כלל החטופים לידי ישראל, כאשר עד כה עברו אתמול (שני) רק 20 החטופים החיים וארבעה חללים. בארגון טוענים לקושי רב באיתור החללים, למרות שעל פי ההערכות בישראל חמאס יכל להשיב אתמול יותר. כוח בינלאומי צפוי להצטרף למאמצים למציאת והשבת כלל החללים בישראל בקרוב.

אוריאל ברוך, בן 35 מגבעון

נחטף מפסטיבל הנובה. ב-26 במרץ 2024, בני משפחתו עודכנו כי נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת בעזה.

אליהו מרגלית, בן 75 מניר עוז

נרצח בבוקר 7 באוקטובר, כשיצא להאכיל את הסוסים באורווה שהחזיק. גופתו נלקחה לרצועת עזה.

אל"ם אסף חממי, בן 41 מקרית אונו

מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, נפל בשעה הראשונה של מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר בקרב בקיבוץ נירים, וגופתו נחטפה לעזה. באותה השבת, הוא שהה בבסיס עם בנו בן החמש, וברגע שיצא להסתער על המחבלים - העביר את בנו לחיילים וביקש מהם לקחת אותו למקום בטוח. לצידו, נפלו שני לוחמים בחפ"ק שלו: סמ"ר תומר יעקב אחימס, בן 20 מלהבים, קשר מפקד חטיבה וסמל קיריל ברודסקי, בן 19 מרמת גן, חפ"ק מפקד חטיבה. גופות השניים חולצו ביולי 2024 והושבו ארצה.

אריה זלמנוביץ', בן 85 מניר עוז

ממקימי קיבוץ ניר עוז, תועד כשהוא נחטף לעזה חבול על גבי אופנוע. נרצח בשבי חמאס. סרטון שפורסם באוגוסט 2024, הציג את הרגעים הקשים בהם אריה מובל על אופנוע, חבול בראשו, בעוד המון עזתי מכה אותו באכזריות.

ג'ושוע לואיטו מולל, בן 21 מטנזניה

סטודנט לחקלאות שעבד ברפת בנחל עוז. נרצח במתקפת הטרור וגופתו נחטפה.

דרור אור, בן 48 מבארי

נרצח ב-7 באוקטובר, וגופתו מוחזקת בעזה. ילדיו, עלמה ונעם, שוחררו מהשבי בעסקה בנובמבר 2023.

איתן לוי, בן 52 מבת ים

בבוקר הטבח הסיע את ידידתו ממרכז הארץ לקיבוץ בארי, בדרך חזור נתקבל במחבלים אשר רצחו אותו וחטפו את גופתו. משפחתו פרסמה סרטון מ-7 באוקטובר, בו נראית גופתו עוברת התעללות.

טל חיימי, בן 41 מניר יצחק

היה סגן הרבש"צ בקיבוץ וניהל לחימה מול המחבלים שפלשו לניר יצחק. הוא נפל בקרב וגופתו נחטפה. במאי 2024 אלמנתו אלה חיימי, ילדה את בנם הרביעי.

תמיר נמרודי, בן 20 מנירית

נחטף חודש לפני יום הולדתו ה-19 מבסיס מת"ק (מנהלת התיאום והקישור) עזה. בישראל מציינים כי יש חשש כבד לחייו של תמיר.

תמיר אדר, בן 38 מניר עוז

נרצח בבוקר 7 באוקטובר, וגופתו נחטפה לרצועת עזה. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים.

סמל עוז דניאל, בן 19 מכפר סבא

לוחם בגדוד 77 בעוצבת "סער מגולן", נפל בקרבות ב-7 באוקטובר. הוא הותיר אחריו זוג הורים, מירב ואמיר, ואת אחותו התאומה, הדר.

עמירם קופר, בן 85 מניר עוז

ממקימי קיבוץ ניר עוז, היה נשוי לנורית, ששוחררה משבי חמאס לאחר 17 ימים. הם התגוררו בקיבוץ 70 שנה, ונמנים עם מייסדיו. עמירם כתב שירים, ולפעמים גם על פוליטיקה. עמירם ראה בהקמת הקיבוץ וביישובי הנגב המערבי את משימת חייו. כלכלן, משורר ומלחין. השאיר אחריו אישה, שלושה ילדים ותשעה נכדים. הקשר איתו נותק בבוקר שבת ב-7 באוקטובר. ב-3 ביוני 2024 הודיע צה"ל כי נרצח בזמן שארגון הטרור החזיק בו, וגופתו מוחזקת בעזה.

ענבר היימן, בת 27 מחיפה

התנדבה במסיבת הנובה כמטפלת רגשית אשר מסייעת לאנשים שחשים לא בטוב כתוצאה משימוש בסמים פסיכדליים. היא נחטפה ונרצחה בשבי חמאס. היא האישה האחרונה שנותרה בשבי חמאס.

רונן אנגל, בן 55 מניר עוז

נחטף מקיבוץ ניר עוז יחד עם אשתו ובנותיו ששוחררו בעסקה ב-2023, נרצח בשבי חמאס.

רס"ם מחמד אלאטרש, בן 39 מסעווה

גשש בחטיבה הצפונית באוגת עזה, אב ל-13 ילדים. תחילה הוגדר כחטוף חי, אך ב-24 ביוני 2024 יצאה ההודעה כי נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נלקחה לרצועה.

סהר ברוך, בן 24 מבארי

נחטף מביתו. באותו יום, אחיו עידו וסבתו גאולה בכר נרצחו. במהלך פעולת חילוץ ב-8 בדצמבר 2023 סהר נהרג - בצה"ל מסרו כי לא ניתן לקבוע אם הוא נרצח על ידי חמאס או נפגע מאש כוחות הביטחון.

סגן הדר גולדין, בן 23 ממשגב

שירת כקצין בגבעתי ונפל במבצע "צוק איתן" באוגוסט 2014 במהלך קרב ברפיח. מאז - מוחזקת גופתו ברצועת עזה.

סמ"ר איתי חן, בן 19 מנתניה

לוחם בגדוד 75 "עוצבת סער מגולן" נפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה.

עומר נאוטרה, בן 21 מאפיקים

מפקד מחלקה בגדוד 77, נרצח ב-7 באוקטובר, היה בן 21 כשנפל. תחילה הגדירו אותו במערכת הביטחון כחטוף בחיים, אך ב-2 בדצמבר 2024 יצאה ההודעה כי נרצח בטבח וגופתו נלקחה לרצועה.

סונטאיה אוקארסרי, בן 30 מתאילנד

חקלאי שהיגר לישראל למטרות עבודה. ב-16 במאי 2024 הודיע דובר צה"ל כי נרצח ב-7 באוקטובר בזמן שעבד במטעים שסמוכים לקיבוץ בארי, וגופתו נחטפה לרצועה.

ליאור רודאיף, בן 61 מניר יצחק

אב לשלושה וסב לשני נכדים, נהג אמבולנס שנרצח ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת ברצועה.

מני גודארד, בן 73 מבארי

נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. אשתו, איילת גודארד, נרצחה גם במתקפה על ביתם בקיבוץ.

רס"ל רן גאוילי, בן 24 ממיתר

לוחם יס"מ נגב, נפל ונחטף בקרב בעלומים ב-7 באוקטובר.

סודתיסאק רינתלאק, מתאילנד

חקלאי שהיגר לישראל למטרות עבודה. ב-16 במאי הודיע דובר צה"ל כי נרצח ב-7 באוקטובר בזמן שעבד במטעים שסמוכים לקיבוץ בארי, וגופתו נחטפה לרצועה.