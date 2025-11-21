חמישה מחבלים יצאו מהמנהרה ברפיח - וחוסלו מהאוויר
כוחות מחטיבת הנח"ל חיסלו חמישה מחבלים שיצאו ממנהרה במזרח רפיח, מעבר לקו הצהוב • לפי דובר צה"ל, המחבלים חוסלו על ידי חיל האוויר • כל העדכונים
כוחות מחטיבת הנח"ל חיסלו הבוקר (שישי) חמישה מחבלים שיצאו ממנהרה במזרח רפיח, מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת צה"ל. ההערכה בצה"ל: הלחץ המבצעי משפיע, המחבלים מנותקי קשר כבר פרק זמן לא קצר - ומתחילים להתנהג בהתאם
כוחות חטיבת המילואים ׳חוד החנית׳ (55), גיוסו בחודשים האחרונים למילואים פעם נוספת ופועלים בימים אלו במרחב דרום סוריה בפיקוד אוגדה 210. הכוחות מבצעים משימות הגנה יזומות במטרה לשמור על ביטחון תושבי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט (ינון שלום יתח)
המסר שישראל קיבלה בעניין העמדה הסעודית: סעודיה דורשת ערבויות לכך שישראל תשאיר נתיב פתוח למדינה פלסטינית, לא תספח שטחים, לא תפעל למיטוט הרש''פ. סעודיה איננה מתעקשת על הקמת מדינה כזו אלא בעתיד הרחוק ובלבד שהסכם נורמליזציה לא יהוו כסות לצעדים ישראלים דרמטיים.
זו עמדת 'סטטוס קוו' (ברוך ידיד)
דיווח בלבנון: הנשיא ג'וזף עון ומפקד הצבא, הגנרל רודולף הייקל, הגיעו למטה פיקוד הגזרה הליטאנית הדרומית של צבא לבנון בצור (ניר מגנזי)
צה"ל: חיל האוויר תקף הלילה יעדי טרור מזרחית לעיר חאן יונס מעבר ל"קו הצהוב"