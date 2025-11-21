חמישה מחבלים יצאו מהמנהרה ברפיח - וחוסלו מהאוויר

הכיס ברפיח הולך ומצטמצם: חמישה מחבלים חוסלו אחרי שיצאו מתוואי המנהרות באזור פיח. אירוע שני בשבוע וחצי האחרונים של עלייה מעל לפני הקרקע - וחיסול מוצלח של חיל האוויר. ההערכה בצה"ל: הלחץ המבצעי משפיע, המחבלים מנותקי קשר כבר פרק זמן לא קצר - ומתחילים להתנהג בהתאם (ינון שלום יתח)