אדם חופשי: עמרי מירן יצא מבית החולים לבילוי משפחתי בים

שורד השבי עמרי מירן השתחרר מבית החולים איכילוב היום (שישי) לאחר שהשלים את כלל הבדיקות הנדרשות. בדרך הביתה לקיבוץ כרמים, בו משפחתו מתגוררת מאז השבעה באוקטובר, עצרו עמרי ומשפחתו בהרכב מלא - לישי אשתו, ובנותיו רוני ועלמא - בחוף הים וטבלו בו.

כשהגיע לכניסה לקיבוץ כרמים, ואל קבלת הפנים החמה שחיכתה לו שם, נצפה חיוך גדול על פניו ועל פניהם של בני משפחתו שהיו יחד איתו ברכב. הם פתחו את החלון והוא אמר: "אני פה, אנחנו פה. אבל יש עוד אנשים שם - יש עוד משפחות שלא קיבלו סגירת מעגל. יש אזכרות והלוויות, וליבי עם כולם. עכשיו אמשיך בחיים ואחזור למשפחה. תודה לכל עם ישראל".

לישי הוסיפה ואמרה: "תודה לכולם, תודה לכל מי שחיזק ועשה דברים ועזר לכך שעמרי יחזור הביתה".

ארנולד נטייב

שיירת האנשים האוחזים בדגלי ישראל ובדגלים צהובים המסמלים את המאבק להחזרת החטופים ליוו אותו לכל אורך הדרך בכניסה משני צידי הכביש. הם אמרו כי "בשבילנו הוא כמו בן משפחה. אנחנו אוהבים את עמרי ובאנו לכאן כדי לחזק אותו".

כזכור, עמרי מירן נחטף מקיבוץ נחל עוז לרצועת עזה לעיני אשתו ובנותיו והוחזק בשבי חמאס במשך 738 ימים. אות חיים מצולם ראשון ממנו התקבל בחודש אפריל 2024, בסרטון בו הופיע יחד עם שורד השבי קית' סיגל, ובאפריל השנה התקבל תיעוד נוסף שלו בסרטון שפרסם חמאס.

ביום שני השבוע הוא שוחרר במסגרת עסקת החטופים, וחזר אל חיק משפחתו בבית החולים איכילוב בתל אביב - שם פגש, לראשונה מהיום בו נחטף, את בנותיו, ותועד בתמונות מרגשות במיוחד כאשר שיחק איתן.