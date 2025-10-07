גורם מדיני בכיר ל-i24NEWS: "הלילה או מחר נדע לאן המשא ומתן הולך"

סטיב וויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון, צפוי להצטרף לשיחות בשארם א-שייח' - כך דיווח הערב (שלישי) הכתב המדיני של i24NEWS גיא עזריאל, במהדורה המרכזית עם מיכל רבינוביץ'. גורם מדיני בכיר מסר ל-i24NEWS כי "הלילה או מחר נדע לאן זה הולך".

על פי גורם המעורה בפרטים, השיחות בשארם א-שייח' עוסקות בנושא רשימות האסירים הפלסטינים. פוטנציאלית, מדובר באינדיקציה חיובית, אך אין בכך להעיד על בעיות אחריות בשיחות בין הצדדים. בנוסף, מעל הכל מרחפת ההכרזה ביום שישי הקרוב על הזוכה בפרס נובל לשלום - כאשר האמריקנים יעשו הכל כדי למנוע פיצוץ לפני מועד זה.

בתוך כך, בכיר בחמאס אמר מוקדם יותר היום לרשת אל-ג'זירה הקטארית, כי ארגון הטרור דורש לקשר את משך שחרור החטופים לשלבי הנסיגה מעזה, כך ששחרורו של החטוף האחרון - חייב להתרחש במקביל לנסיגה הסופית של צה"ל. בנוסף, הארגון דורש לקבל ערבויות בין-לאומיות להפסקת אש סופית.