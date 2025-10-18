"המאבק לא הסתיים": העצרת המרכזית בכיכר החטופים

ברקע אירועי השבוע האחרון - שחרור החטופים החיים וחלק מהחטופים החללים משבי חמאס - בו המדינה כולה חוותה רגעים רבים של אושר לצד צד כאלו של כאב, גם הערב (שבת) תתקיים העצרת המרכזית בכיכר החטופים בתל אביב. משפחות החטופים ושורדי השבי ממשיכות וימשיכו במאבק שלא תם.

"ההסכם להשבת חטופים שנחתם מופר כעת בבוטות - המאבק שלנו לא הסתיים! 18 חטופים עודם בשבי חמאס", מסרו במטה משפחות החטופים. עוד הוסיפו: "מחויבותנו הערכית, המוסרית, והלאומית היא להשיב את כולם, עד החטוף האחרון. השבתם - היא תנאי הכרחי לשיקום ולתקומה ישראלית אמיתית".

במטה קראו לעם ישראל כולו להמשיך לקחת חלק במאבק ומסרו כי "האחריות שלנו, עם ישראל, היא להבטיח את יישום ההסכם במלואו. הפרתו צריכה להיענות בתגובה חמורה מאוד מצד הממשלה והמתווכות - אל לנו לתת להיסטוריה לחזור. עם שמפקיר את חלליו - מפקיר את עתידו".

בעצרת ידברו נציגי משפחות החטופים, ביניהם עינב צנגאוקר - אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, אלה חיימי - אשתו של החטוף החלל טל חיימי, יותם כהן - אחיו של שורד השבי נמרוד כהן, איילת גולדין - אחותו של החטוף החלל הדר גולדין ואחרים.

בתום העצרת, בשעה 21:00, יתקיים ערב "שרים געגוע" בהנחיית צליל בירן, בו ישמעו וישירו יחד את השירים שנבחרו על ידי משפחות החטופים בקריאה אחת.