בני המשפחה נרצחו בטבח, הקצין שהוביל את החילוץ מדבר

משפחת בירה הייתה משפחה מאושרת מבארי. הורים ושלושה ילדים. בבוקר השבעה באוקטובר הם נרצחו באכזריות, הבן יהב ששהה בבית אחר בקיבוץ בארי הצליח לשרוד. שנתיים אחרי, כתבת i24NEWS יעל שני חזרה עם שתי הדודות לבית המשפחה. בין הקירות החרוכים, הן פגשו את הקצין שהוביל את כוח החילוץ, והוא גילה להן לראשונה מה התחולל בבית בבוקר אותה שבת.

צפו בכתבה המלאה שפורסמה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ', בראש העמוד