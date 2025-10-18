אלון מנגן בפסנתר, אייל גולן שר לאלקנה | התיעודים המרגשים

ימים ספורים לאחר שחרורם מהשבי: מפגשים ורגעים מרגשים אירעו היום (שבת) לשורת שורדי שבי ששוחררו בעסקה הנוכחית בתחילת השבוע. בין היתר, משפחתו של אלון אהל פרסמה תיעוד שלו שב לנגן על פסנתר.

בעמוד האינסטגרם שקרא לשחרורו, נכתב: "עבור אלון, הפסנתר הוא לא רק כלי נגינה - הוא עולם ומלואו. ביום שני האחרון, אלון חזר אלינו. והיום בבית החולים, הוא שוב ליד הפסנתר. בין מגע הקלידים לצלילים, בין שקט לריפוי - המוזיקה שוב נשמעת ופועמת, בדיוק כמו הרוח שלא נשברה. ברוך שובך, אלון".

כמו כן, עומר ונקרט פגש את גיא לגבוע דלאל ואת אביתר דוד בבית החולים, לאחר שנצפה על ידם בשבי מחזיק שלט למען שחרורם בכיכר החטופים. במקביל, הזמר אייל גולן הגיע לבקר את שורד השבי אלקנה בוחבוט בבית החולים לצד אשתו רבקה והקדיש למענו את השיר "לוחמת".

לפי סעיף 27א'

כמו כן, התאומים גלי וזיו ברמן פרסמו מסר מצולם ראשון לאחר שחרורם: "רצינו להגיד תודה למשפחה ולחברים שלנו. תודות גדולות שהייתם שם בשביל אימא שלנו, הרגשנו את זה גם במנהרות. לא נשכח את המשפחות השכולות והחטופים החללים שעדיין בעזה. תודה לכל החיילים שבזכותם אנחנו בבית. תודה לעם ישראל, אנחנו עם אחד ואין לנו לאן ללכת. סוף סוף אנחנו בבית ובקרוב נבין מה זה בדיוק הצ'אט GPT שכולם מדברים עליו".

עד כה 20 חטופים חיים שוחררו, לצד 10 חללים ששוחררו מידי חמאס עד כה. בארגון הטרור טוענים כי ליתר החטופים החללים אין אפשרות להגיע, אולם בישראל יש אינדיקציה כי יש לחמאס אפשרות להגיע לעוד מספר חטופים כאלה.

צוות בינלאומי צפוי להיכנס לרצועה בימים הקרובים ולהתחיל לעבוד על חפירה ואיתור החללים שעדיין ברחבי הרצועה. בישראל העבירו את כל המודיעין שברשותה למתווכות כדי לסייע באיתור וחילוץ החללים שנותרו.