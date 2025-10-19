"הישועה הפרטית שלנו": מאות ליוו למנוחות את אוריאל ברוך

החלל אוריאל ברוך ז"ל הובא למנוחות היום (ראשון) בהר המנוחות בירושלים. בהלוויתו השתתפו מאות אנשים, בהם נציגים מהממשלה - השרים יואב בן צור ואיתמר בן גביר. כמו כן, נשיא המדינה יצחק הרצוג, ספד לו. אוריאל ז"ל הותיר אחריו אישה - רחלי, שני ילדים - שלו ואופק, זוג הורים ושלושה אחים.

מסע ההספדים נפתח בברכת ברוך דיין האמת ובברכת שהחיינו והגיענו לזמן הזה. לאחר מכן, הנשיא יצחק הרצוג ספד לאוריאל ז"ל: "אני עומד כאן היום בשם מדינת ישראל כולה ומבקש סליחה. סליחה שלא הצלנו אותך ואת חבריך באותו יום מר ונמהר, סליחה שלקח כל כך הרבה זמן להשיב אותך לנוף מולדתך. אלו ימים מטלטלים עד אין קץ, ימי אבל, ימי התרת ספקות וימי שיבת החטופים הביתה. גם במעמד זה אנחנו דורשים וזועקים לחזרת החטופים החללים בכל דרך ואמצעי".

"אנחנו עומדים כאן, קהל גדול, ללוות את אוריאל - אב, אח, בן, בדרכו האחרונה סוף סוף. המחבלים רצחו וחטפו אותך כשיצאת לרקוד ולחגוג. הכאב מפלח את הלב של כל אוהביך, רעייתך וילדיך, אחיך, הוריך ושל כולנו", הוסיף.

אלמנתו רחלי ברוך ספדה לו: "חשבתי שאתה אלמוות. מפלצות רעות גדעו את חייך. היית בעל מיוחד, זה לא היה פשוט אבל תמיד אמרתי שרק אתה יכולת להיות בעלי. איך גדעו לנו את החיים, איך בת 31 הופכת לאלמנה, כמה אהבת לרקוד עם הילדים, התכוננת בכזו שמחה ויצאת למסיבה".

"חיים שלי איך לא הייתי שם להגן עליך, אני יודעת שאתה יושב למעלה וצועק רחל לכי תטרפי את העולם. לפני שש שנים הגעת לחיי, ואני ידעתי שאתה הישועה הפרטית שלי, ה' פשוט חיבר בינינו, זה היה מושלם. וכך נולד המלך שלנו אופק. כמה היית גאה בו תמיד. כמה היית שמח ומאושר כשהוא מפעיל את כל הסובבים. איך היית אוהב לרקוד איתו ולהשתולל איתו עד שאני צועקת עליכם", הוסיפה.

אימו של אוריאל ז"ל, נעמי ברוך נשאה דברים: "לפני שנתיים נפרדנו בשמחת תורה, ובשמחת תורה שנתיים אחרי שבת אליי. שנתיים של תפילות, אבל לא כך דמיינתי את הרגע, לא שאתה בארון עטוף בדגל, לא שאתה קבור באדמה". עוד הוסיפה: "כולך היית לב, לא ידעת מה זה לשנוא בעולמך. ידעת רק טוב - הייית זה שמחבר ומרגיע, אהבת את כולם וכולם אהבו אותך. היה לך את הלב הכי רחב בעולם. הית בעל ואבא מסור".

אחיו של החלל, רועי ברוך סיפר על התקווה לסוף טוב יותר: "כל כך דמיינו שפתאום תחזור אלינו ותגיד 'יאללה בדלק תורידו את הפאניקה', אבל חזרת אחרת, לא כפי שדמיינתי. לא ויתרתי עליך לרגע אחד גם, כשהיה חושך מוחלט. לא ויתרתי כי אתה אח שלי. כיבדת אותי תמיד, אבל באמת בדאלו שאני למדתי ממך - על הנתינה האינסופית שלך, היית הדבק שחיבר את כולנו, היית איש של שלום ושמחה, לימדת אותי לא לריב על שטויות ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו".

"תודה לחיילי צה״ל שדאגו להביא אותך בחזרה הביתה לאדמת הקודש. בזכותכם אנחנן עומדים כאן גאים - גם אם כואבים. ישנם עוד 16 חטופים שלא חזרו הביתה והמערכה לא הסתימה עד שכולם ישובו הביתה. לנצח אחי", הוסיף.

בהלווייה הושמעה הקלטה ובה דברי פרידה של בנו, שלו, בן השמונה: "התגעגעתי אליך. תמיד שאלתי את אמא איפה אתה, מתי אתה חוזר. היא אמרה לי שאתה כבר לא איתנו". "החיבוקים והצחוקים שלך חסרים לי מאוד. תמיד היית שמח ונתת לי כל מה שרציתי. אני בטוח שיש לך מקום שמח למעלה. הרגעים היפים שלי ושלך תמיד יישארו. כל יום אתה בלב שלי ושל כולם. אני מתפלל שהכל יסתדר, ואני סוף סוף ייפרד ממך בקבר ישראל. אמן, אוהב אותך אבא", הוסיף.

חמיו של אוריאל ז"ל, דן ענתבי, פנה במהלך ההספד במסר למחבלי חמאס ויתר ארגוני הטרור "בשפתם".

שלומי הלר

השר איתמר בן גביר דיבר גם הוא טען כי "צריך חוק עונש מוות למחבלים. אסור שהאנשים הרוצחים האלה יראו אור יום. צריך לגמור להם את המוטיבציה לחטוף ולרצוח. לא ננוח ולא נשקוט כדי לקיים את זה".

אוריאל ברוך ז"ל חגג במסיבת הסופרנובה ב-7 באוקטובר 2023. הוא נמלט ונחטף מעיקול מפלסים. בתאריך 26 במרץ 2024 נקבע מותו והוא בן 35 בלבד. הוא היה תושב גבעון, עבד בתחום חומרי הבניין ואהב מוזיקת טכנו. קרוביו מתארים אותו כאדם שמח שאהב לחיות, לבלות ולטייל בעולם. כזה שתמיד היה מוקף חברים, חלקם כינו אותו בשם החיבה "בדאלו".

אוריאל ז"ל נהג לתרום מעצמו לכל אדם במצוקה, והמוטו שלו היה "תחיה את החיים כאילו אין מחר". לאחר 172 ימים ללא אות חיים, נודע למשפחתו כי הוא נרצח כבר ב-7 באוקטובר ונחטף כחלל לרצועת עזה. לאחר שגופתו הוחזרה השבוע במסגרת עסקת החטופים, גופתו זוהתה במכון לרפואה משפטית ביום רביעי האחרון.