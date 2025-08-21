3 שעות של קרב בחאן יונס: פרטים חדשים מהמתקפה

מומלצים -

פרטים חדשים על אירוע הקרב אתמול בחאן יונס: מהתחקיר הראשוני שנערך בצה"ל, ופורסם הבוקר (חמישי) עולה כי הקרב נמשך קרוב ל-3 שעות. במהלכו חוסלו 15 מחבלים, כשגם שעתיים אחרי סיומו עוד הכוחות איתרו מחבלים בשטח. המחבלים יצאו מפיר שנמצא כ-40 מטר מהמגנן והסתערו לעבר המבנה בזמן שחלקם שיגרו פצצות מרגמה. יצוין כי מספר מחבלים הצליחו להיכנס לתוך המבנה וחוסלו בקרב פנים אל פנים.

במקביל להתרחשות, זיהה מפקד מחלקה בשריון את האירוע שהתחולל בגזרה. הוא זינק עם הטנק, וחיסל שני מחבלים בירי. מחסל נוסף נדרס ואחר חוסל אחר כך. יחד איתם פעלו במקום גם מסוקי קרב של חיל האוויר שסייעו להביא לסיומו המוצלח של האירוע.

מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, סייר וקיים תחקיר ראשוני בנקודת ההיתקלות, יחד עם מפקד אוגדה 36 תת-אלוף מורן עומר, מפקד חטיבת כפיר אלוף-משנה א׳ ומפקדים נוספים. במהלך הסיור, שיבח את החתירה למגע וההתקפיות שהפגינו המפקדים והלוחמים. לצד זאת, סימן פערים שצפו ועלו בתחקיר מהם נדרש להפיק לקחים וליישמם במהירות וזאת לאור נסיונות חמאס לפגוע בכוחותינו.

דובר צה"ל

האירוע החל בשעה תשע בבוקר, כאשר כ-20 מחבלים חמושים יצאו מפיר מנהרה בעיר ח'אן יונס, מטרים ספורים ממגנן של סיירת חרוב. המחבלים פתחו באש מקלעים וירי נ"ט לעבר הלוחמים תוך כדי התקדמות פנימה. ההערכה היא כי הם ניסו לחדור למוצב ולחטוף חלק מהכוח שהיה במקום.

דובר צה"ל

הלוחמים שהיו דרוכים במקום, הגיבו במהירות, וחיסלו תשעה מחבלים בחילופי האש. הכוח שנמצא בתוך המגנן הקפיץ כטמ"ם מסוג זיק, שתקף גם הוא יעדים במרחב. המחבלים שלא חוסלו נמלטו לאחור והתנהל מצוד אווירי אחריהם תוך תקיפת מטרות בעזרת מטוסי קרב.

עוד עולה מהתחקיר הראשוני כי מיד אחרי פתיחת המתקפה - טנקים של גדוד 74 קפצו למרחב ראשונים והחלו לחסל את המחבלים בירי מקלעים. אחד הטנקים הצליח לדרוס כ-3 מחבלים שהתמקמו על צירים במרחב.

דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול על מנת לפגוע במחבלים ובתשתיות טרור ברצועת עזה ובמטרה להגן על אזרחי ישראל".