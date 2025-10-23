צה"ל נמנע מהפצצות כדי לשמור על חיי חטופים בעזה – ומחבלי חמאס ניצלו את זה

הטענות שממשלת ישראל הורתה לצה"ל להקריב את החטופים במבצע "מרכבות גדעון", והמציאות ההפוכה בפועל: פרשן i24NEWS לענייני משפט, אבישי גרינצייג פרסם הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" כי במרחבים בהם צה"ל פעל בחודשים האחרונים בדרום הרצועה, היו אזורים מתוחמים שצה"ל נמנע מלהיכנס אליהם או להפציץ בהם עקב הערכה שמוחזקים בהם חטופים. בחמאס, לעומת זאת, כאמור ניצלו את החסינות ובנוסף לעיסוק בשמירת החטופים, ניסו לפגוע בחיילי צה"ל שמסביב תוך הישענות על אותו מרחב בטוח.

במתחמים הללו, הכוחות הפעילים של חמאס הבינו שהם חסינים במידה רבה כאמור. מאחד המרחבים יצאו מחבלים שהצליחו לפגוע שוב ושוב בחיילים ולחזור בלי פגע למקום בהם אסור היה להפציץ, וביניהם כמה מהפיגועים הקטלניים ביותר.

בסה"כ נהרגו 12 חיילים ממחבלים שיצאו מתוך אותו מתחם חסין, ששהה בו חטוף אחד. צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד