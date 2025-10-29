"שמור על ישראל": רס"ר במיל' אפי פלדבאום הובא למנוחות

מאות השתתפו היום (רביעי) בהלווייתו של רס"ר במיל' אפי פלדבאום וליוו אותו בדרכו האחרונה. אלמנתו שולמית ספדה לו: "אפי תמיד שאף למעלה, תמיד להתקדם וללמוד עוד, גם אם לא הלך כפי שתכנן. הוא לימד אותנו להיות טובים יותר ונתן לנו את הכוחות. תודה על כל המתנות שנתת לנו. תדאג לאחדות של העם שלנו. תשמור עליי ועל כל ישראל".

אימו דינה סיפרה: "לפני 37 שנים ביקשתי מהשם שיהיה לי בן, והוא נולד ביום כיפור. הכאב שהרגשתי כשאפי התגייס - והוא אמר לי אל תדאגי. בפעם הראשונה שהוא נכנס לעזה הוא אמר לי 'עכשיו את יכולה לדאוג'".

עוד הוסיפה ואמרה כי אפי היה איש של מבט - שבמבט אחד הוא יכל להסביר רגש אמיתי. תמיד היה יכול להסביר לי דברים שאי אפשר להסביר במילים. בערב סוכות הוא הגיע לבקר אותי והוא אמר בגאווה 'עשיתי כבר 650 ימי מילואים'. הוא אהב את התפקיד ואת זה שהוא יכול להחזיר למדינה".

דוברות בנימין

בכאב, סיפרה: "הוא ביקש סליחה שלא הגיע לבקר יותר, ודרך העיניים אמר לי כמה הוא אוהב אותי.

אמרתי לו 'זה בסדר, כשתסיים את המילואים ניפגש'. אתמול הוא סיים את המילואים והנה אני פוגשת אותו. תנוח על משכבך אפי".

אחיו משה ספד לו: "הייתה בך נעימות מיוחדת. הנתינה וההתנדבות שבאה עם צניעות, ובריחה מכבוד". "בכל מקום שאני מסתכל מדברים על הגבורה שלך מצד אחד ועל ההתנדבות מצד שני, אצלך הם לא היו הפכים אלא השלימו את פסיפס החיים שלך", הוסיף.

מתוך הספד ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ: "אפי היה איש של אדמה, של בנייה, של חיבור עמוק לארץ. בכלי שבאמצעותו אפי בנה את ארץ ישראל הוא הרס תשתיות של מוות - ובכך בנה תשתיות של חיים. זוהי הציונות".

נציג צה"ל דוד שפירא ספד לו ואמר כי אפי היה ממקימי כוח אוריה, והיה שותף גם בפעילות לאיתור חטופים במעמקי האדמה. "תמיד היית ראשון במקומות הכי מורכבים, פעלת במרץ, היית לוחם על באגר. לקחת חלק בביטחון מדינת ישראל. ברגעים אלו חבריך לכוח ממשיכים במשימה".

כזכור, הבוקר הותר לפרסום כי רס"ר במיל' אפי פלדבאום נפל בדרום הרצועה, בעקבות ההפרה של חמאס והירי שבוצע לעבר הכוחות. פלדבאום בן 37, מזית רענן שבבנימין, היה לוחם צמ"ה באוגדת עזה.