נתונים קשים: 1,152 חללים נוספו מאז ה-7.10, 262 בשנה האחרונה

נתונים כואבים: אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, פרסם הבוקר (שני) את נתוני חללי מערכות ישראל במלחמת 'חרבות ברזל', זאת לקראת ציון יום השנה השני לתחילת הלחימה. מהנתונים עולה, כי מבוקר שמחת תורה 2023, נוספו 1,152 נופלים נוספו למניין חללי מערכות ישראל, בהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

עוד עולה מהנתונים, כי במהלך השנה האחרונה, נוספו 262 חללים למניין. המשמעות היא, כי מעל 1,300 בני משפחה נוספו למעגל השכול, בהם 240 יתומות ויתומים ומעל 751 אחים ואחיות שכולים.

כאמור, במשרד הביטחון ציינו כי 1,035 מהנופלות והנופלים מאז השבעה באוקטובר 2023 הם חללי צה"ל, מתוכם 43 חברי כיתות כוננות, לצד 100 חללי משטרת ישראל, תשעה חללי שב"כ ושמונה חללי שב"ס. כ-42% מהנופלים (487) הם מתחת לגיל 21 ובשירות חובה. 337 מהם בני 22-30, 187 מהם בני 31-40 ועוד 141 בני 41 ומעלה.

עוד עולה, כי מרבית הנופלים הם גברים- 1,086 ו-66 נשים. 801 הם רווקים ורווקות ו-327 מהם נשואים שהותירו אחריהם 351 אלמנות 885 יתומים ו-11 ארוסות. כמו כן,318 אנשי מילואים נפלו במלחמה בגזרות השונות, לצד 283 אנשי קבע ו-43 חברי כיתת כוננות שנפלו במהלך המתקפה. 508 מהחללים הם משרתי חובה. הנופלים הותירו אחריהם 1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.

במשרד הביטחון ציינו עוד, כי לאורך השנתיים האחרונות, קיימה היחידה להנצחת החייל לוויות ב-264 בתי עלמין וחלקות צבאיות ברחבי ישראל. בנוסף, הרחיבה 24 חלקות והקימה בתי עלמין צבאיים. הבאת החללים לקבר ישראל נעשתה בהתאם לבקשת המשפחות, כאשר 371 מהם נקברו באזור ירושלים (220 מהם בהר הרצל), 304 נקברו באזור המרכז, מתוכם 53 בקריית שאול, 235 חללים הובאו לקבורה באזור הדרום ו-234 באזור הצפון. שמונה חללים הועברו לקבורה בחו"ל בטיפול וליווי מלא של עובדי אגף משפחות, הנצחה ומורשת.

לאור אירועי ה-7.10, נקברו 15 בני משפחה ביחד עם חלליהם. בנוסף, 21 חללים שנקברו בתחילת המלחמה הובאו לקבורה במקום מגוריהם כאשר המצב הביטחוני איפשר זאת.