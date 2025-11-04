מה עושים עם 200 מחבלים שתקועים בשטח הישראלי בעזה?

ישראל ניצבת בימים האחרונים בפני השאלה, הבלתי הגיונית, כיצד לנהוג במחבלים שבתחום הקו הצהוב. המדינה עומדת בין הרצון הברור שהמרצחים יתנו את הדין, לבין לחץ המתווכות, כאשר רק בשבועיים האחרונים שלושה לוחמי צה"ל נהרגו במתקפות על "כיס ג'נינה". הכתב הצבאי של i24NEWS ינון שלום יתח, פרסם הערב (שלישי) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים.

השיטה פשוטה: המחבלים נמצאים במערכת מסועפת בתת-קרקע - ומוציאים רק קנה של צלף ומשגר נ"ט כדי לפגוע בכוחות צה"ל. רק בשבועיים האחרונים כאמור - שלושה לוחמי צה"ל נהרגו במתקפות על "כיס ג'נינה". בישראל מתקיימים דיונים מורטי עצבים כיצד לטפל בכיס הזה.

בנוסף לכל השיקולים הביטחוניים, השכונה הזו נמצאת באמצע השטח שמיועד בעתיד לשמש מרחב הומניטרי. כוחות בין-לאומיים לא יכולים להיכנס אליו, העבודות תקועות, וישראל, שנמצאת תחת לחץ מסיבי של המתווכות ושל חמאס, תידרש לקבל החלטה בהקדם.

