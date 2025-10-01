דיווח סעודי: הזרוע הצבאית בחמאס מביעה תמיכה בהצעת טראמפ

גורמים בחמאס מסרו הבוקר (רביעי) לעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי, כי בכירים בארגון פנו להנהגה בחו"ל ואמרו להם לבחון בצורה חיובית את ההצעה על מנת לסיים את המלחמה. כמו כן, קיימת תמיכה מהנהגת הזרוע הצבאית לכך.

לצד זאת, ישנה עמדה נוספת בשורות חמאס שטוענת שהתוכנית היא תרמית, וארצות הברית מעוניינת להביא הישג אישי עבור הנשיא שלה, דונלד טראמפ, תוך השבת החטופים, אך המלחמה תמשך בדרכים אחרות. מתו כך, אותם גורמים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור מתנגדים לתוכנית.

אתמול פרסמנו ב-i24NEWS, שגם בישראל וגם גורמים ערביים מזהים שינוי בעמדת הזרוע הצבאית של חמאס, שינוי שמאפשר להנהגה המדינית בקטאר מרחב תמרון גדול יותר. כמובן, שמכאן ועד קביעה חד משמעית, שחמאס תוותר על נשקה, המרחק הוא גדול מאוד.

מנגד לפרסום זה, מוקדם יותר היום, בכיר בחמאס אמר ל-BBC כי ״הארגון צפוי לדחות את תוכנית השלום של דונלד טראמפ לעזה״, מכיוון שהיא ״משרתת את האינטרסים של ישראל ומתעלמת מאלה של העם הפלסטיני".