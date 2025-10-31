כיתת הכוננות הדפה 16 מחבלים: תחקיר הקרב בעין הבשור

צה''ל מפרסם הבוקר (שישי) את תחקיר הקרב במושב עין הבשור, לאחר שהציג לתושבים את תוצאותיו.

על פי התחקיר, בבוקר 7.10 עם הישמע האזעקות, חברי כיתת הכוננות של המושב הוקפצו. 16 מחבלים חמושים היטב הגיעו לתחנת הדלק בצומת מגן אחרי שאיבדו את דרכם בדרך למחנה אורים. הם בזזו את התחנה, וכשהתחילו לנסוע זיהו את הפנייה לעין הבשור, ובשעה 07:45 לערך החל הקרב על המושב. רוב המחבלים עמדו בצומת וירו, וקבוצה נוספת ניסתה להיכנס למושב דרך השער, ונתקלה בכיתת הכוננות, שמנתה כוח של ארבעה אנשים בשלב הזה, בהובלת הרבש"צ.

חלק מהמחבלים ניסו בשלב הזה לפרוץ את גדר היישוב, אך נתקלו בחבר כיתת הכוננות שירה עליהם ופגע לפחות באחד מהם. הוא נפצע במהלך הקרב ומפונה למושב.

שניים מחברי כיתת הכוננות נפצעו בקרב, ופונו לאחור למושב. הנשקים עברו לאחרים, והקרב נמשך כ-20 דקות, אחריהם התקפלו המחבלים, לא לפני שהם ירו טיל אר.פי.ג'י. לתוך עץ. הם נסעו דרומה לניר עוז, שם חטפו אישה, ונסעו איתה לעזה. המחבלים היו מהחטיבה המזרחית בחאן יונס.

בסביבות השעה שמונה ועשרה הגיע לצומת ג'יפ עם כוח של מג"ב שהגיע מאופקים למשרד שהיה לו במושב, כדי להתחמש בנשק ארוך. מיד לאחר מכן מצטרף כוח גזרתי של גולני שהיה בדרכו למחנה מו"פ. הצוות של מג"ב ביקש מהחיילים ליווי למושב כדי להתחמש, ואחד החיילים אכן מצטרף אליהם. בהמשך הדרך הצוות של גבעתי נתקל במחבלים סמוך לתחנת עין הבשור, הם משיבים אש ונסוגים לתחנת הדלק. הרכב של שוטרי מג"ב נפגע מהאש, והם מעדכנים את הכוח של גולני וחוברים אליו. ב-8:26 הם נתקלים שוב במחבלים, יורים עליהם, ומדובר בהיתקלות האחרונה איתם בקרב הזה. המחבלים ככל הנראה הצטרפו למתקפה על ניר עוז, ומשם המשיכו חזרה לרצועת עזה.

הכוח מנה 16 מחבלים, 14 שנסעו בטנדר ועוד שניים שהיו על אופנוע. הם הגיעו בלבוש צבאי, כשהם חמושים בקלאצ'ים, בשטח נמצאו גם מכשירי קשר, רימונים וטיל אר.פי.ג'י. על רכבם היה גם נשק צלפים.

מאוחר יותר חברי המושב התפנו במשך יומיים לכיוון באר שבע ויישובי הערבה.