עשרות מתושבי רצועת עזה טוענים: ארגון הטרור חמאס מבקש לחזק את שליטתו בשטח בדרכים חדשות. בכיר במכון וושינגטון: "ככל שהקהילה הבין-לאומית תחכה זמן רב יותר, כך נוכחותו של חמאס תתבסס". הממוצע היומי למשאיות שהכניסו סיוע הומניטרי לרצועה על ידי ארגונים בין-לאומיים בשבוע האחרון עמד על כמעט 800 משאיות - עלייה של כ-600 משאיות ליום בממוצע. צה"ל מסר היום (שישי) כי 2 מחבלים חוסלו, יותר מ-40 מבוקשים נעצרו וארבעה כלי נשק הוחרמו בפעילות הכוחות ביהודה ושומרון.

מחבל חצה את הקו הצהוב בדרום הרצועה לעבר הכוחות - לוחמי הנח"ל חיסלו אותו כוחות חטיבת יהודה ביצעו השבוע מבצע חטיבתי במספר מוקדים בחברון, זאת כחלק מההיערכות לשבת "חיי שרה" במערת המכפלה. במהלך הפעילות, חוסלו שני מחבלים, נעצרו למעלה מ-40 מבוקשים וארבעה כלי נשק הוחרמו דובר צה"ל פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית: במהלך השבוע האחרון נכנסו לרצועת עזה קרוב ל-800 משאיות עם סיוע הומניטרי בממוצע מדי יום, עלייה של כ-600 משאיות לעומת השבועות הקודמים. במקביל, מרכז התיאום האזרחי-צבאי (CMCC) עבד לקראת סיפוק הסחורות המוגבר יחד עם ארגון בין-לאומי לפינוי פסולת מכביש ראשי ברצועת עזה - דרך סלאח א-דין - הקריטי לזרימת הסיוע ההומניטרי במרכז הרצועה, מצפונה לדרומה דיווחים פלסטיניים: הפגזה ארטילרית ישראלית במזרח העיר ח'אן יונס בדרום רצועת עזה צה"ל: אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה השלים את ההיערכות הלוגיסטית לחורף בכלל הגזרות, במטרה לאפשר המשך פעילות מבצעית בהתאם לתנאי מזג האוויר. יותר מ-370 אלף פרטי ציוד חורף סופקו למשרתים. בנוסף, בין היתר כחלק מההיערכות הוקמו מאות מתחמי שהייה הכוללים מקלחות ועמדות חימום, נפרסו אלפי מבנים ניידים ומכולות מגורים המאובזרים במיזוג, לוחות חשמל וחיבור לתשתיות ע'ית' אל-עמרי, עמית בכיר במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "פעולות חמאס נועדו להראות שלא ניתן לדחוק אותו הצידה - ככל שהקהילה הבינלאומית תמתין יותר, כך נוכחותו תתבסס יותר" עשרות עזתים טוענים בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי חמאס מבקש לבסס את שליטתו ברצועה בדרכים חדשות. שלושה סוחרים סיפרו כי "חמאס עוקב אחר הסחורות שנכנסות לעזה, ומטיל עמלות על פריטים מסוימים". יבואן בכיר בעזה הוסיף כי "חמאס עוצר משאיות וחוקר נהגים"