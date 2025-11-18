דיווח: סדרת הפצצות אווירות באזור חאן יונס | כל העדכונים
במקביל, ברצועה טוענים לפיצוצים בלתי פוסקים עקב פעולות הריסה שמבצע צה"ל בעיר עזה • בלבנון דווח כי שריפה פרצה לאחר שכטב"ם הטיל פצצה על דחפור בכפר בדרום המדינה
בתקשורת הפלסטינית דווח היום (שלישי) כי מטוסי קרב ביצעו סדרת תקיפות לעבר מזרח העיר חאן יונס. במקביל, ברצועה טוענים לפיצוצים בלתי פוסקים עקב פעולות הריסה שמבצע צה"ל בעיר עזה.
ברצועה טוענים לפיצוצים בלתי פוסקים עקב פעולות הריסה שמבצע צה"ל באזורים המזרחיים של העיר עזה (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: מטוסי קרב מבצעים סדרת תקיפות לעבר מזרח העיר חאן יונס (לינה עבד)
בלבנון טוענים: שריפה פרצה לאחר שכטב"ם הטיל פצצה על דחפור בכפר בדרום המדינה (לינה עבד)
