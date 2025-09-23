קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ב-X: "הצילומים הלא אנושיים של האזרח הגרמני-ישראלי אלון אוהל, שחמאס פרסם דווקא בראש השנה, הם בלתי נסבלים. חמאס חייב לשחרר מיד את כל בני הערובה. הפסקת האש חייבת להגיע עכשיו; הסבל חייב להיגמר" (אואן אלתרמן)

