טראמפ יפגש עם ראשי מדינות ערביות - ידונו על עזה | עדכונים
הותר לפרסום: רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ממגדל העמק נהרג מירי RPG בצפון עזה • קנצל גרמניה: "הצילומים של אלון - לא אנושיים" • עדכונים שוטפים מהיום ה-718 למלחמה
היום ה-718: ראש השנה - ומשפחה נוספת התבשרה הבוקר (שלישי) בנורא מכל: בנה, רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ממגדל העמק נהרג מירי RPG בצפון עזה. אמש: חמאס הפיץ סרטון של החטוף הגרמני-ישראלי אלון אהל, קנצלר גרמניה הגיב: "לא אנושי".
עשרות מדינות מערביות קוראות לפתיחה מחדש של המסדרון הרפואי בין עזה לגדה המערבית - הכבושה על ידי ישראל - והציעו לספק סיוע כספי וצוות רפואי או ציוד לטיפול בחולים בעזה. ארצות הברית לא חתמה (רון צור)
דיווח פלסטיני: טנקים של צה"ל מתקדמים אל עבר רחוב א-שיפא שבמרכז העיר עזה (לינה עבד)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ייפגש ביום שלישי עם מנהיגים ופקידים ממספר מדינות בעלות רוב מוסלמי וידון במצב בעזה. המדינות שישתתפו: ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, קטאר, מצרים, ירדן, טורקיה, אינדונזיה ופקיסטן. דיווחים: שטראמפ יציג לקבוצה הצעה לשלום וממשל לאחר המלחמה בעזה (רון צור)
קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ב-X: "הצילומים הלא אנושיים של האזרח הגרמני-ישראלי אלון אוהל, שחמאס פרסם דווקא בראש השנה, הם בלתי נסבלים. חמאס חייב לשחרר מיד את כל בני הערובה. הפסקת האש חייבת להגיע עכשיו; הסבל חייב להיגמר" (אואן אלתרמן)
דובר צה"ל התיר לפרסום כי רס"ן שחר נתנאל בוזגלו, בן 27, ממגדל העמק, מפקד פלוגה בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפל אמש בקרב בצפון רצועת עזה (נדב עזריאל)