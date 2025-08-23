גורם במו"מ: "אם תרצו את כל החטופים - תאלצו להתפשר"

מומלצים -

גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS הערב (שבת) כי אם ישראל רוצה את כל החטופים - היא תיאלץ להתפשר", זאת בהמשך לפרסום של i24NEWS כי ישראל פתוחה לביטול המבצע הצבאי לכיבוש עזה אם תקודם עסקה כוללת. בפועל, המתווכות מסרבות לשתף פעולה עם רעיון העסקה הכוללת עוד לפני שנפתח מו"מ.

גורם רשמי הפעיל בשיחות המו"מ מאחת מהמדינות המתווכות אמר ל-i24NEWS כי "מה שישראל מבקשת אינו ישים. ישראל מנסה להוציא את כל החטופים מבלי לסיים את המלחמה, חמאס לא מוכן לזה".

"המדינות המתווכות עדיין מחכות לתגובה הרשמית של ישראל שטרם הגיעה", הוסיף הגורם, "אי אפשר גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה, אם אתם רוצים את כל החטופים, תאלצו להתפשר".

