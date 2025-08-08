סקר i24NEWS: זו עמדת הציבור בנוגע לאמנת האומנים והקריאות לסיום המלחמה בעזה

מומלצים -

לאחר שבוע בו אמירות בעד ונגד השבת החטופים והפסקת הלחימה בעזה לאחר שנה ו-10 חודשים, סקר i24NEWS בשיתוף "דיירקט פולס" ושודר הערב (שישי) בקבינט שישי עם נוה דרומי, בדק את הדעה הרווחת בנוגע להמשך הלחימה הישראלית ברצועת עזה, ואת השפעות העמדות שהובעו בפומבי.

בתשובה לשאלה האם, לדעתכם, הצהרות של אנשי ציבור ואמנים, כמו המכתב המאשים את ישראל ברצח עם, הרעבה או פשעי מלחמה ברצועת עזה, סייעו או הכשילו את המגעים המדיניים מול חמאס להגעה להסכם להשבת חטופים? 53% ענו כי ההצהרות הכשילו, 35% השיבו כי לא השפיעו, ו-12% מהמשיבים על הסקר ענו כי האמירות סייעו למגעים.

בתשובה לשאלה, עד כמה אתם נותנים אמון בעמדותיהם של ראשי מערכת הביטחון לשעבר, הקוראים לסיום המלחמה בעזה, לאור ההערכות הקודמות שלהם בנוגע להתנתקות ועסקת שליט?

רוב המשיבים (50%) ענו כי הם כלל לא נותנים אמון, 26% ענו במידה רבה מאוד, 17% השיבו במידה רבה, ו-7% ענו במידה מועטה.

שאלה נוספת שנשאלה היתה - כיצד השפיעו עליכם הסרטונים שפרסם חמאס בשבוע שעבר, בהם נראים החטופים אביתר דוד ורום ברסלבסקי כשהם בתת תזונה קשה?

41% ענו כי הסרטונים חיזקו את דעתם שיש להגביר את הלחץ הצבאי, 25% השיבו כי התיעודים שינו את דעתם וכעת הם חושבים שהלחץ הצבאי אינו יעל, 19% חיזקו את דעתם שיש לקבל את תנאי חמאס במשא ומתן, ו-15% ענו כי הסרטונים שינו את דעתם וכעת הם חושבים שאסור להיכנס לתנאי ארגון הטרור.

כזכור, חלקו הראשון של הסקר, ששודר ביום רביעי, העלה כי הציבור בישראל מעניק עדיפות לעמדתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על פני זו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הסקר מצא כי 47% מהציבור תומכים בגישת זמיר, הקוראת להסתפק במצור וכיתור של האזור שנותר בשליטת חמאס ברפיח, לעומת 44% בלבד שתומכים בתוכניתו של נתניהו, הדורשת כיבוש מלא של הרצועה.

בתשובה לשאלה מה צריך הרמטכ"ל לעשות אם הממשלה תכריע נגד עמדתו: 41% סבורים שזמיר צריך להתפטר, בעוד ש-50% מעוניינים שיישאר בתפקידו למרות ההכרעה.

סקר i24NEWS ששודר הערב (שישי) בקבינט שישי ונערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, בוצע בתאריך 06.08.2025 וכלל 516 נשאלים בני 18+, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה הסטטיסטית: 4.4%.