משפחתה של ענבר הימן ז"ל: "ענבר אהובה שלנו חזרה הביתה. להורים שלה, לאח שלה, אלינו. זאת הרגשה שאי אפשר בכלל לתאר, שמחה מהולה בעצב גדול. עכשיו ענבר תזכה למנוחה ולכבוד שהיא כל כל ראויה לו. אנחנו בטוחים שאם ענבר הייתה הייתה כאן היום היא הייתה מצווה אותנו להמשיך ולהילחם עבור כל 19 האחים שלה שנותרו בשבי. ענבר שלנו, מלח הארץ, הייתה מפקדת שלוש שנים בקרקל. אנחנו מצדיעים לך ומבקשים מכל הציבור להגיע ולהצדיע לך. גיבורת ישראל" (ארנולד נטייב)