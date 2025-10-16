כ"ץ: "ענבר הייתה מפקדת בקרקל, גיבורה אמיתית ואדם מיוחד"
שר הביטחון ספד לחללים החטופים שזוהו הלילה במכון המפשטי, ענבר הימן ורס"ם מוחמד אלאטרש. • מקור מצרי: "המו"מ על השלב השני עדיין לא התחיל וקיים רק באופן תיאורטי" • כל העדכונים מהיום ה-741 למלחמה
ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש ז"ל הושבו לישראל, כך הותר לפרסום הבוקר (חמישי). ארונותיהם של השניים הושבו הלילה לשטח ישראל, ובתום הליך הזיהוי הודעה נמסרה למשפחותיהם. מקור מצרי אמר הבוקר לעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" כי המו"מ בין ישראל לחמאס על השלב השני עדיין לא התחיל וקיים רק באופן תיאורטי.
משפחתה של ענבר הימן ז"ל: "ענבר אהובה שלנו חזרה הביתה. להורים שלה, לאח שלה, אלינו. זאת הרגשה שאי אפשר בכלל לתאר, שמחה מהולה בעצב גדול. עכשיו ענבר תזכה למנוחה ולכבוד שהיא כל כל ראויה לו. אנחנו בטוחים שאם ענבר הייתה הייתה כאן היום היא הייתה מצווה אותנו להמשיך ולהילחם עבור כל 19 האחים שלה שנותרו בשבי. ענבר שלנו, מלח הארץ, הייתה מפקדת שלוש שנים בקרקל. אנחנו מצדיעים לך ומבקשים מכל הציבור להגיע ולהצדיע לך. גיבורת ישראל" (ארנולד נטייב)
ארה"ב תציע תגמול כספי למי שיסייעו למצוא חטופים בעזה (מעיין רפאל)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לחללים החטופים שזוהו ענבר הימן ורס"ם מוחמד אלאטרש. בחשבונו ברשת X הוא כתב: "איברהים וסאלם, אביו ואחיו של מוחמד ליוו אותי פעמים רבות במפגשים בעולם. באחד מהם סאלם ביקש באופן אצילי משרת החוץ של בלגיה לפעול לשחרר את הנשים החטופים - כאשר עוד לא ידע שאחיו חלל". על ענבר הימן כתב כי "הייתה אדם מיוחד וגיבורה אמיתית שנאבקה במרצחי החמאס. הוריה חיים ויפעת ודודתה חנה נאבקו בחירוף נפש על השבתה הביתה"
מקור מצרי לעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט": "המו"מ על השלב השני עדיין לא התחיל וקיים רק באופן תיאורטי. המקור המצרי טען כי הסיבה לכך היא קשיים בשטח, והאשים את ישראל בניצול פערים כמו במשבר החזרת גופות החטופים. המקור ציין כי ״יש צורך בפריסת כוחות בינלאומיים כדי למנוע קשיים עתידיים, וזה מה שמצרים עובדת עליו" (לינה עבד)
שני החטופים החללים שהושבו הלילה לישראל - ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש (יונתן רוה)