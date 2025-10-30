על ניצחון ומות חברו הטוב: מפקד החטיבה בריאיון ראשון

לראשונה אחרי שנתיים של תמרון רצוף ברצועת עזה, חטיבה 401 שנלחמה שם מהשבעה באוקטובר עד הפסקת האש - עולה צפונה. בריאיון ראשון, ששודר הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", מפקד החטיבה אלוף משנה מאיר בידרמן שם על השולחן את המושג ניצחון, מדבר על ההכרעה בקרב - ומשחזר לראשונה לכתבנו הצבאי ינון שלום יתח את הרגע שבו קיבל את הפיקוד, ואת הבשורה על נפילת חברו הטוב אחסן דקסה בקרב בעזה. צפו בריאיון המלא - בראש העמוד

חלק מהריאיון נערך בתוך רצועת עזה, במוצב הצה"לי החודר "אלון" ששולט על רכס השבעים - בעיצומה של הפסקת האש. ממש בזמן הריאיון, חמאס כבר בעיצומו של אחד מתרגילי ההונאה שלו - ומזייף מציאת גופת חטוף. "גם אם יישאר רק מחבל אחד חמאס יגיד שהוא ניצח. הוא מנסה למתוח לנו את העצבים כי זה כל מה שהוא יכול לעשות כרגע", אומר בידרמן.

כאמור, בניגוד לחטיבות סדירות אחרות שהספיקו להילחם בלבנון, לתפוס קווים ומבצעים ביהודה ושומרון - החטיבה המשוריינת מציינת שנתיים שלמות של לחימה רצופה. מבית חאנון ועד כיבוש רפיח, העיר עזה וחאן יונס. בחלק מהמקומות אפילו פעמיים.

בידרמן עצמו לא מונה לתפקיד בשיבוצים רגילים - אלא רחוק מזה. הוא בכלל תכנן להתמודד על חטיבת שריון בעוד שנה. אבל באוקטובר שנה שעברה, חול המועד סוכות, חברו אל"ם אחסן דקסה, קודמו בתפקיד, נהרג מפיצוץ מטען בכפר ג׳באליה. יומיים אחרי נפילתו, אל"ם בידרמן, המח"ט החדש, התיישב לכתוב איגרת ראשונה ללוחמי החטיבה, ומצא להפתעתו את האיגרת שאחסן ז"ל כתב לעצמו - ולא הספיק לשלוח: "הדור שלכם ממשיך להוביל, במעשים! זה ארוך ומחייב סבלנות ואורך רוח… העמידה שלכם היא גאווה וביטחון להורים בבית ולעם מאחוריכם. תמשיכו לעצב את המציאות!". "היינו חברים שנים. זה כואב, אבל אני יודע כמה החטיבה הייתה חשובה לאחסאן וזה נותן לי כוח להמשיך את דרכו", מעיד בידרמן.