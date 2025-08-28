הסנאטור גראהם מזהיר: "אל תכנעו - אך סיימו את המלחמה מהר"

מומלצים -

הסנאטור הרפובליקני הבכיר, לינדזי גרהאם, נפגש היום (חמישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, נשיא המדינה בוז'י הרצוג ובכירים נוספים והעביר מסר: "המספרים לטובת ישראל משתנים בארה"ב, ככל שתסיימו את המלחמה בעזה 'כך ייטב'".

בשיחה עם i24NEWS אומר גרהאם: "לידידיי בישראל אני רוצה לומר, הבעיה עמוקה יותר ממה שקורה באירופה עם האוכלוסיות המוסלמיות הגדולות. המספרים משתנים בארצות הברית. הדמוקרטים הצביעו ברוב עצום בעד עצירת מכירות והעברות נשק לישראל".

"מעבר לשדרן (הימני) טאקר קרלסון, ישנם עכשיו רפובליקנים שמדברים על כך שישראל מבצעת רצח עם. מרג'ורי טיילור גרין, חברת קונגרס שבאה מהדרום העמוק, אומרת דברים שאני לחלוטין לא מסכים איתם - אבל עצם העובדה שהיא מוכנה לומר אותם היא משהו שאנשים צריכים לקחת בחשבון", הוא מסביר.

"אז הבסת חמאס איננה נתונה למשא ומתן. אבל ככל שזה יקרה מהר יותר - כך ייטב. החטופים, כולנו מייחלים שישובו הביתה. אני מקווה שנמצא דרך שזה יקרה. אבל חייב להיות ברור שלעולם לא תהיה עסקה שתשאיר את חמאס אחראי על משהו".

