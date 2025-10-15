האב השכול איציק בונצל ליהודה כהן: "תעבור למדינה מוסלמית"

איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה פרסם אתמול (שלישי) בחשבון הפייסבוק שלו מכתב חריף ליהודה כהן, אביו של שורד השבי נמרוד כהן.

"‏במשך שנתיים שמעתי את דברי הבלע שלך", כתב בונצל, "היום, אחרי שבנך היקר ואהוב של עם ישראל חזר אני לא מוכן לשתוק לך יותר. המתנתי בשקט ובתפילה שבנך וחטופים אחרים ישובו הביתה ועכשיו הגיע הזמן לעשות אתך חשבון".

"כמי ששילם יחד עם רבים רבים את מחיר המלחמה הזו, והכל כדי שבנך ישוב אליך, אני לעולם לא אסלח לך על דברי הבלע וההסתה שהפצת לכל עבר תוך שאתה פוגע במדינת ישראל, בראש הממשלה, והכי גרוע פגעת בשמם של לוחמי צה"ל ושל חללי המלחמה הזו".

"לא נשכח לך שבעיצומה של המלחמה בעוד אנו קוברים את בנינו הגשת תלונה בבית הדין בהאג נגד מדינת ישראל וראש הממשלה. אמרת לתובע הכללי בהאג 'נתניהו לא רק ביצע פשעי מלחמה בעזה, הוא גם מבצעי פשעי מלחמה בישראל'. תתבייש", כתב בונצל.

"טרם שאמשיך אני מבקש לשאת תפילה בהודיה לבורא עולם שאשיב את בנך בריא ושלם. ולך יהודה, אני כותב מאבא לאבא. אב שכול לאב של פדוי שבי שמזמן איבד את הצפון והמצפון. הגיע הזמן שתתכנס בביתך שלך יחד עם בנך ששב משבי החמאס ותעשה הכל לשקם את הבן ואת המשפחה".

‏"‏שמעתי היום את הדברים הנוראים שאמרת על רה"מ נתניהו. 'הבן אדם הזה מסוכן למדינת ישראל', אמרת. 'הבן אדם הזה יפציץ את ירושלים כדי לשרוד עוד יום בשלטון'. שמעתי ונדהמתי ולא האמנתי שדווקא אתה - שקיבלת את מבוקשך - דווקא אתה תמשיך להפיץ כל כך הרבה דברי שינאה ודברי בלע ולשון הרע ברבים?".

‏"היות ועכשיו שבנך חזר לשלום אני בוחר להזכיר לך את הנאום שכתבתי לך לפני למעלה משנה באותה תקופה בה הפצת דברי רוע נגד כל העולם ונגד מדינת ישראל. אותו נאום שידעתי שתקרא שבנך ישוב, והנה לא טעיתי".

‏"עם ישראל בני חזר בחיים ואני מאוד מאוד שמח. בני היקר חזר בזכות מחבלי החמאס בעלי הנפש הרגישה שלא רצו לפגוע בו ולכן החזירו אותו. אני לא כועס על החמאס שחטף אותו ושככל הנראה גם הרעיב אותו, אבל מה שחשוב זה שבסופו של יום הם בני דודנו שסובלים שנים תחת הכיבוש הנוראי של מדינת ישראל. ריחמו על בני והחזירו לי אותו".

‏"אני די מבין למה הם פלשו לישראל חטפו אנסו ושרפו את ילדנו. הם עשו זאת כי הרודן נתניהו גרם להם לעשות את זה. הם עשו זאת כי חיילי צה"ל גם אונסים אותם בתאי המעצר שלהם. ואם הם החזירו לנו על הסבל שאנחנו מעבירים אותם אז עכשיו אנחנו שווים ואני לא כועס עליהם אלא רק על נתניהו".

"‏אני רוצה להודות לצוות הרפואי. להודות לאחיי אנשי החמאס הרחמנים שחסו על בני ושלחו אותו אלי חי. תודה גם לטראמפ. לצערי הרב אבא יקר אין ולא תיהיה לי צפיה שתגיד תודה למשפחות השכולות של עם ישראל".

‏"ואתה יודע מה? אני גם לא רוצה לשמוע ממך שום תודה לחיילי צה"ל ולנופלים שהרי בעיניך חיילנו הם אנסים. ‏מבלי להכיר את בנך שהוא הבן של כולנו אני בטוח שברגע שהוא יחשף לדברים שאמרת וכתבת ועשית נגד מדינת ישראל בזמן שהוא היה חטוף הוא יתבייש בך!".

‏"ולך איש רשע ורע אומר: אם הייתי נידרש לשלוח עכשיו את בני שוב לעזה להשיב את בנך הביתה הייתי עושה זאת שוב. כי חיילי צה"ל הם גיבורי האומה הזו. הם אלו שבזכותם אתה חיי ומזהם את הסביבה בדברי הבלע שלך".

‏"יהודה, הגיע הזמן עכשיו אחרי שבנך שב שתארוז מזוודה ותעבור למדינה מוסלמית ולא תראה את פרצופך ברבים כי התפקיד שלך הסתיים. אתה כבר לא מעניין את אלו ששלחו אותך לדבר נגד ארש הממשלה. גם התקשרות שנתנה במה לדברי הבלע שלך כבר לא מעוניינת בך. המקום הנכון לאנשים כמוך הוא לא במדינה ערכית ומוסרית כמו מדינת ישראל שלא מפקירה את בניה לזר. לעולם לא אסלח לך", חתם בונצל.